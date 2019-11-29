Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:30 TSİ- Belediye G: Bugün 11:37 TSİ

Şehidin doğum gününde adına anaokulu açıldı

Barış Pınarı Harekatı şehidi Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu’nun adının verildiği anaokulu şehidin doğum günü olan 28 Kasım’da açıldı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın himayelerinde Türk Kızılayı tarafından hayata geçirilen “81 İlde 81 Anaokulu” projesi kapsamında, Barış Pınarı Harekatı şehidi Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu’nun adının verildiği anaokulu şehidin doğum günü olan 28 Kasım’da açıldı. Açılışa, son Başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, milletvekilleri, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Şehit Ahmet Topçu'nun ailesi katıldı. Açılış töreninde konuşan Binali Yıldırım, geleceğin güvencesi çocukların okul öncesi eğitimleri için açılacak anaokulu vesilesi ile bir araya geldiklerini, çocukların yetişeceği okul öncesinde okula intibak eğitimleri alacağı bu ilim irfan yuvasının hayırlı olmasını diledi.

Bu ne ilktir ne de son

Türkiye'nin bütün illerinde birer tane anaokulu açmayı hedeflediklerini belirten Yıldırım "Mamak'ta açılışını yaptığımız '81 ilde 81 anaokulu' projesi kapsamındaki bu, ne ilktir ne de son olacak. Bununla beraber sayı 30'u geçmiş durumda. İnşallah bütün illerimizde en az bir tane olmak üzere bu anaokullarından yapmaya devam edeceğiz. Bu eserlerde maddi manevi emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu proje başbakanlığı dönemimde Türk Kızılay'ı İstanbul Şubesi tarafından teklif edilen ve Semiha Hanım'la beraber hamisini üstlendiğimiz bir proje. Makamlar gelip geçicidir ama ülkeye hizmet etmek, bu ülke insanına hizmet etmemin miadı yoktur. Bu can bu nefeste olduğu sürece ülkemiz için, insanımız için, geleceğimizin teminatı yavrularımız için hizmet etmeye, eserler yapmaya devam edeceğiz" dedi. Anaokulunun şehidin doğum gününde açıldığını söyleyen Yıldırım, "Bu anaokulunun ismi Şehit Ahmet Topçu. Ahmet Topçu, burada doğdu ve ne güzel tevafuk ki bugün onun doğum günü. 28 Kasım 2019 doğum gününde şehidimizin adını sonsuza kadar yaşatacak bu güzel eserin açılışını şehidimizin annesiyle babasıyla ve kardeşlerimizle beraber açıyoruz. Buradaki yavrularımız onun adını bu okula girdiklerinde her an görecekler, onun resmini her an görecekler ve onun kendileri için adeta geleceğin övünülecek hedefi olarak görecekler" diye konuştu.

Bu kreşte binlerce Mehmet yetişecek

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'de, Kurtuluş Savaşı’ndan 15 Temmuz’a, Fırat Kalkanı’ndan Barış Pınarı Harekatı’na kadar Türk Milleti’nin her daim ordusunun ve Mehmetçiğinin yanında olduğunu kaydederek, “Bugün burada çok özel bir açılışta Barış Pınarı Harekatı şehidimiz, canımız, kardeşimiz Ahmet Topçu’nun adının verildiği kreş açılışında beraberiz. Bu kreşte binlerce kahraman yetişecek. Devletine, milletine bayrağına sahip çıkan binlerce yavrumuz yetişecek. Ülkemizin bekası, şehitlerimizin kanı, mazlumların ve masumların feryadı için Allah bu milletin gururu, gözbebeği ordumuzu muzaffer eylesin. Bir daha şehit haberleri almadan, bayrağımızı ilelebet dalgalandırsın” dedi. Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı dua ile birlikte Yıldırım ve beraberindeki heyet kurdele keserek okulun açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra tek tek sınıfları gezen protokol üyeleri, çocuklara hediyeler verdi. Eski TBMM Başkanı Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve Başkan Köse okulun bahçesine de ağaç dikti.

# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Keçiören'de örnek sürücülere ödül mask
Keçiören'de örnek sürücülere ödül
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi mask
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi
Yenimahalle’nin milli sporcularına Vefa Ödülü mask
Yenimahalle’nin milli sporcularına Vefa Ödülü
Gölbaşı'nda tahrip edilen yollar onarılıyor mask
Gölbaşı'nda tahrip edilen yollar onarılıyor
Başkan Çetin, şampiyonlarla buluştu mask
Başkan Çetin, şampiyonlarla buluştu
Sanatçının göçü, sanatın gücü mask
Sanatçının göçü, sanatın gücü
Yenimahalle’de bin ton odun evleri ısıttı mask
Yenimahalle’de bin ton odun evleri ısıttı
Başkan Altınok: Yeşil Türkiye’nin temellerini çocuklar atacak mask
Başkan Altınok: Yeşil Türkiye’nin temellerini çocuklar atacak
Belediye başkanı Hepimiz Biriz Beraberiz projesi kapsamında taksici oldu mask
Belediye başkanı Hepimiz Biriz Beraberiz projesi kapsamında taksici oldu
Pursaklar Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası ile istihdam sağlıyor mask
Pursaklar Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası ile istihdam sağlıyor

Bugün 11:30 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Keçiören'de örnek sürücülere ödül mask
Keçiören'de örnek sürücülere ödül
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi mask
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi
Ankara Haber Cumartesi, Ankara Son Dakika Haberleri mask
Ankara Haber Cumartesi, Ankara Son Dakika Haberleri
Yenimahalle’nin milli sporcularına Vefa Ödülü mask
Yenimahalle’nin milli sporcularına Vefa Ödülü
Şehidin doğum gününde adına anaokulu açıldı mask
Şehidin doğum gününde adına anaokulu açıldı
Başkan Çetin, şampiyonlarla buluştu mask
Başkan Çetin, şampiyonlarla buluştu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Cinsel İlişki Sonrasında Bunları Asla Yapmayın! mask
Cinsel İlişki Sonrasında Bunları Asla Yapmayın!
Asgari Ücret İçin Türk - İş'in İstediği Rakam Belli Oldu! mask
Asgari Ücret İçin Türk - İş'in İstediği Rakam Belli Oldu!
Mehmet Ali Erbil'in Sağlık Durumu Nasıl? Yeşim Erbil Anlattı... mask
Mehmet Ali Erbil'in Sağlık Durumu Nasıl? Yeşim Erbil Anlattı...
Asgari Ücret Mesaisi Başlıyor: İlk Teklif Belli Oldu mask
Asgari Ücret Mesaisi Başlıyor: İlk Teklif Belli Oldu
Emekliye Yeni Formül: Seyyanen Zam! (Enflasyon Yerine Yeni Sistem) mask
Emekliye Yeni Formül: Seyyanen Zam! (Enflasyon Yerine Yeni Sistem)
Zam... Zam... Zam! Suya %15 Zam Geliyor... mask
Zam... Zam... Zam! Suya %15 Zam Geliyor...

GALERİ

Hakkı Bulut kızı Naz Bulutu yalnız bırakmadı mask
Hakkı Bulut kızı Naz Bulutu yalnız bırakmadı
Depo görünümlü binada uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon mask
Depo görünümlü binada uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon
Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı mask
Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı
Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı mask
Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı
Teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralarda mask
Teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralarda
Yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı mask
Yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL