Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:30 TSİ- Belediye G: Bugün 12:39 TSİ

Ankara Haber Cumartesi, Ankara Son Dakika Haberleri

Ankara Haber Cumartesi, Ankara Son Dakika Haberleri, Ankara son dakika haberleri cumartesi ve haftanın tüm günlerinde en güncel ve kaliteli haberlerle sizlerle buluşmaktadır.

mask

Ankara Haber Cumartesi, Ankara Son Dakika Haberleri

Ankara son dakika haberleri cumartesi ve haftanın tüm günlerinde en güncel ve kaliteli haberlerle sizlerle buluşmaktadır. Ankara haber cumartesi sayesinde Ankara’nın tüm ilçelerinde meydana gelen haber ve son dakika gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Ankara’da yaşanan tüm haberler, başkent olması sayesinde tüm Türkiye’yi ilgilendirmektedir. Ankara’da yaşanan tüm son dakika haberlerinin yanı sıra:

·        Ankara’da yaşanan kazalar,

·        Ankara’da yaşanan saldırılar ve silahlı çatışmalar,

·        Ankara ve Ankara’nın tüm ilçelerinde meydana gelen trafik kazaları,

·        İş kazaları,

·        Ankara’yı ilgilendiren spor karşılaşmaları,

·        Ankara’da belediyelerin aldığı kararlar,

·        Ankara’da yapılan kültür ve sanat etkinlikleri,

·        Ankara’da yeni yaşam projeleri,

·        Terör saldırıları,

·        Çevre düzenlemeleri,

·        Spor alanında semtlerin futbol takımları,

·        Ankara’nın kültürel ve sanatsal gelişimleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ankara Son Dakika Haberleri Nedir?

Ankara haber cumartesi dışında Ankara’da son dakika haberleri ve son dakika gelişmeleri hakkında güncel ve kaliteli haberlerle bilgi sahibi olabilirsiniz. Ankara ve Ankara’nın tüm ilçelerinde meydana gelen güncel gelişmeler ve haberler için sitemizden haberleri takip edebilirsiniz. Ankara çevresinde meydana gelen tüm:

·        Elektrik kesintileri,

·        Yol çalışmaları,

·        Su kesintileri,

·        Trafik kazaları,

·        Saldırılar,

·        Yeni kurulan merkezler,

·        Spor,

·        Politika,

·        Çevre konuları hakkında tüm bilgilere sahip olabilirsiniz.

Ankara’da yaşanan tüm güncel haberleri takip etmek için sitemizden bilgi edinebilirsiniz. Hava durumunun yanı sıra kar ve fırtına alarmları sayesinde önlemlerinizi alabilir, gündemi yakından takip edebilirsiniz.

Ankara Haberleri Nelerdir?

Ankara gelişmeleri son dakika kapsamında oldukça zengindir. Türkiye’nin başkentinde yaşanan olaylar, tüm Türkiye’yi yakından ilgilendirmektedir. Bundan dolayı da Ankara olayları yakından takip edilmektedir.

Ankara’da meydana gelen tüm gelişmelerden haberdar olmak için sitemiz üzerinden haberleri takip edebilir, en güvenilir haberleri okuyabilirsiniz. Güncel gelişmelerin yanı sıra yerel haberlerin de bulunduğu Ankara haberleri aracılığı ile gündemi yakından takip edebilirsiniz. Politika ve çevre haberlerinin yanı sıra sanat ve kültür merkezleri hakkında bilgileri ve vizyona yeni giren film ve oyunlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bugün 12:30 TSİ Ankara- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara Haber Cumartesi, Ankara Son Dakika Haberleri mask
Ankara Haber Cumartesi, Ankara Son Dakika Haberleri
Yenimahalle’nin milli sporcularına Vefa Ödülü mask
Yenimahalle’nin milli sporcularına Vefa Ödülü
Şehidin doğum gününde adına anaokulu açıldı mask
Şehidin doğum gününde adına anaokulu açıldı
Başkan Çetin, şampiyonlarla buluştu mask
Başkan Çetin, şampiyonlarla buluştu
Sanatçının göçü, sanatın gücü mask
Sanatçının göçü, sanatın gücü
Yenimahalle’de bin ton odun evleri ısıttı mask
Yenimahalle’de bin ton odun evleri ısıttı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Cinsel İlişki Sonrasında Bunları Asla Yapmayın! mask
Cinsel İlişki Sonrasında Bunları Asla Yapmayın!
Asgari Ücret İçin Türk - İş'in İstediği Rakam Belli Oldu! mask
Asgari Ücret İçin Türk - İş'in İstediği Rakam Belli Oldu!
Mehmet Ali Erbil'in Sağlık Durumu Nasıl? Yeşim Erbil Anlattı... mask
Mehmet Ali Erbil'in Sağlık Durumu Nasıl? Yeşim Erbil Anlattı...
Asgari Ücret Mesaisi Başlıyor: İlk Teklif Belli Oldu mask
Asgari Ücret Mesaisi Başlıyor: İlk Teklif Belli Oldu
Emekliye Yeni Formül: Seyyanen Zam! (Enflasyon Yerine Yeni Sistem) mask
Emekliye Yeni Formül: Seyyanen Zam! (Enflasyon Yerine Yeni Sistem)
Zam... Zam... Zam! Suya %15 Zam Geliyor... mask
Zam... Zam... Zam! Suya %15 Zam Geliyor...

GALERİ

Depo görünümlü binada uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon mask
Depo görünümlü binada uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon
Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı mask
Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı
Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı mask
Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı
Teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralarda mask
Teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralarda
Yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı mask
Yağış ve fırtına Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı
Elektrik panosundaki patlama paniğe neden oldu mask
Elektrik panosundaki patlama paniğe neden oldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL