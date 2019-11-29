Ankara Haber Cumartesi, Ankara Son Dakika Haberleri

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Ankara Son Dakika Haberleri Nedir?

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Ankara Haberleri Nelerdir?

Ankara gelişmeleri son dakika kapsamında oldukça zengindir. Türkiye’nin başkentinde yaşanan olaylar, tüm Türkiye’yi yakından ilgilendirmektedir. Bundan dolayı da Ankara olayları yakından takip edilmektedir.

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