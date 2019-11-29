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İnternet indirme hızında ortalarda kaldık

87 ülkede yapılan araştırmaya göre mobil ağ indirme hızında Güney Kore açık ara önde yer alırken,indirme hızının 52,4 Mbps olduğu kaydedildi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Türkiye ise listenin 36’ncı sırasına yerleşirken, indirme hızının 17,1 Mbps olduğu görüldü.

Medya takibinin öncü kurumu  Ajans Press, internet ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve  ITS Medya’nın  dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl internet ile alakalı basına 162 bin 116 haber yansıdığı tespit edildi. Bu yıl ki haber adetleri incelendiğinde ise 111 bin 795’e ulaştığı görüldü. Sadece internet hızının basında konuşulma oranı ise 218 haber adedi olarak kaydedildi. İnternet başlığı altında yakın zamanda ise 5G haberlerinin yoğunlukta olduğu görüldü.

Ajans Press’in, OpenSignal verilerinden elde ettiği bilgilere göre 52,4 Mbps oran ile mobil ağ indirme hızında Güney Kore’nin ilk sırada yer aldığı görüldü. Araştırma 87 ülkeyi kapsarken Türkiye’nin 36’ncı sırada olması dikkat çekti. Türkiye böylelikle ilk 50’de yer alırken, indirme hızının 17,1 Mbps olduğu gözlendi. Mobil indirme hızında iyi olan diğer 2 ülke ise 48,2 Mbps ile Norveç, 42,5 Mbps ile de Kanada olarak saptandı. Buna karşın indirme hızındaki en kötü üç ülke de 1,6 Mbps ile Irak, 3,1 Mbps ile Cezayir, 4,4 ile de Nepal oldu.

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