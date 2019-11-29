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Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi

1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere 'Milli mücadele madalyası ve beratı' takdim edildi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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KKTC bakanlar kurulu kararı ile  Kıbrıs Gazileri ne 'Milli mücadele madalyası ve beratı' ile onurlandırdı. Gölbaşı Kaymakamlığı’nda düzenlenen törende, 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Gölbaşılı Gazilere 'Milli mücadele madalyası ve beratı' takdim edildi.

Gölbaşı Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen törende Kıbrıs gazilerine  ve vefat eden Kıbrıs gazilerin adına yakınlarına madalyalarını Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Sosyal Hizmetler Müdürü Zeliha Tutunlu ve Gölbaşı MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin takdim etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından harekatın 45. yılında gönderilen madalyaları takdim edilen gaziler, vatanın bölünmez bütünlüğü için her daim göreve hazır olduklarını ifade etti.

“TÜRK MİLLETİ ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Gazileri ağırlamanın onur ve gururunu yaşadığını ifade eden Kaymakam Bilgihan, Kıbrıs'ta hiç alakası olmayan devletlerin Türk Milleti'nin haklarını elinden almak kendilerine çıkar sağlamak istediklerini belirtirken, Kıbrıs Barış Harekatı'nın öneminin günümüzde daha iyi anlaşıldığını ifade ederek Harekata katılan ve milli mücadele adına canını ortaya koyan gazilere Türk Milleti adına teşekkür etti.

“GURUR DUYUYORUM”

Kıbrıs Gazilerine günün anısına kahve fincanı hediye eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek  “ 1974 yılında Yavru vatan Kıbrısımıza barışı getirmek isteyen Kahraman askerlerimizi  bugün KKTC bakanlar kurulu kararı ile 'Milli mücadele madalyası ve beratı' onurlandırdı. Kahraman gazilerimize bugün madalyalarını takdim etmekten gurur duyuyorum. Vefat eden gazilerimizi rahmetle anıyor ve gazilerimizi de daima minnet ve şükranla yad ediyoruz” dedi.

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Dün 12:59 TSİ Ankara/ Gölbaşi- Belediye

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