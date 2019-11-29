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Dün 14:52 TSİ- Kültür - Sanat G: Dün 14:55 TSİ

Dünya Değişim Akademisi, 153. merkezini Sırbistan'da açtı!

Dünyanın her ülkesinde temsilcilikleri olan ve dünyanın dört bir yanına hızla yayılan Dünya Değişim Akademisi, 153. merkezini Sırbistan’ın Novi Sad kentinde açtı!

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Değişim Uzmanları, “Kendini değiştir dünyan değişsin, dünyanı değiştir dünya değişsin” sloganıyla, tüm dünyada olduğu gibi Sırbistan Novi Sad’da da herkesi değişime davet ediyor.

Hayallerinizi gerçekleştirmek için değişime kucak açın diyen uzmanlardan güzel bir mesaj var:“... “Bu dünyada tek bir insan bile değişmeye başlayınca, başkaları da harekete geçer. Göle düşen bir damla tüm gölü harekete geçirir. Sen değişim geçirince, birçok insan da değişim içine girer. Sendeki değişim milyonlarca insana ulaşacaktır…” Değişim Nedir ve Nasıl Gerçekleşir? kitabından.  

Sırbistan Novi Sad’da uygulanacak Değişim Sanatı çalışmalarında temel olarak nefes, biyoenerji, vücut çalıştırma teknikleri, konsantrasyon ve derin gevşeme çalışmaları sunulacak. Stres Yönetimi, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma, Depresyondan Özgürleşme, Kıskançlık Kontrolü, Başarı, Kendini İfade Etme, İlişki Sanatı gibi arayışlarınıza uygun pek çok etkili programdan faydalanma imkanı var. 

Şimdiye kadar Değişim Sanatı programlarını uygulayan çok sayıda kişinin deneyimlerine kulak verildiğinde, bu programların kişiye pozitif yönde sayısız deneyim sağladığı görülüyor. Kişiler ortak deneyimlerinde; yaşamlarından stres ve gerilimin belirgin olarak uzaklaştığını, özgüvenlerinin güçlendiğini, daha yapıcı ve çözüm odaklı hale geldiklerini, motivasyonlarının yükseldiğini, yaşama karşı isteksizlik halinin yerini coşku ve mutluluğun aldığını, iletişim yeteneklerinin güçlendiğini ve gerek özel hayatlarında gerekse iş yaşamlarında yaratıcılık ve başarının arttığını ifade ediyorlar.

Değişim için kararlıyım diyorsanız, Dünya Değişim Akademisi, Sırbistan Novi Sad’da pratik ve teorik sunumları; bilgili, deneyimli ve motivasyon dolu Değişim Uzmanları ile sizleri bekliyor! Siz de içinizdeki değişim ateşini yakabilir, daha mutlu yarınlara adım atabilirsiniz.

İSTİSTANIZ HERKES DEĞİŞİM İSTİYOR! AMA NASIL?

Herkes dünyanın değişmesini, kavga ve savaşların bitmesini, insanların mutlu ve huzurlu olmasını istiyor. Burada altın anahtar kendini değiştirmektir. Bu, toplumun değişmesine neden olacaktır çünkü her birey toplumun bir parçasıdır.

Dünya Değişim Akademisi 17 yıllık tecrübesi ile her bireyde son derece etkili olan, bu gezegenin en kadim değişim tekniklerini insanlığa sunuyor. Değişim programlarını uygulayan herkes bilinçli hale gelerek bireyselliğini kazanacak ve toplumda gerçek bir değişim hareketi başlayacaktır.

DEĞİŞİM UZMANI KİMDİR? NASIL OLUNUR?

Dünya Değişim Akademisi yetkilileri yaptıkları açıklamada şöyle diyor:

“Değişim Uzmanları, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda Değişim Sanatı programları ile yol gösteren, ilham veren, motive eden profesyonellerdir. Bu kapsamda İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) ile ortaklaşa yürüttüğümüz Değişim Uzmanlığı Programı ile birçok değişim uzmanı yetişiyor. Değişim Uzmanlığı Programı önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edecek. Açılacak olan en yakın kurs tarihi ise 9-16 Aralık 2019. Yaşamın değişim dinamiğine liderlik eden, yönlendiren ve yöneten Değişim Uzmanları sayesinde bu dünya barış ve sevginin beşiği olacaktır.”

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Dün 14:52 TSİ - Kültür - Sanat

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