Asgari Ücret Zammına Yönelik Kritik Tarih Netleşti!

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden meydana gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı tarih ve saat kesin olarak netlik kazandı. Buna göre komisyon 2 Aralık 2019 tarihinde saat 14.00'da ilk toplantısını yapacak.
İlk ve Son Toplantı Bakanlığın Ev Sahipliğinde Olacak
Komisyonun yapacağı ilk toplantı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. İlk toplantı sonrasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi ve işverenin ev sahipliğinde ayrı ayrı 2 kez daha toplanacak. Yani sonuç olarak 4 toplantı sonrasında asgari ücret netleşecek.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz