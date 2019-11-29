Asgari Ücret Zammına Yönelik Kritik Tarih Netleşti!

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden meydana gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı tarih ve saat kesin olarak netlik kazandı. Buna göre komisyon 2 Aralık 2019 tarihinde saat 14.00'da ilk toplantısını yapacak.

İlk ve Son Toplantı Bakanlığın Ev Sahipliğinde Olacak

Komisyonun yapacağı ilk toplantı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. İlk toplantı sonrasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi ve işverenin ev sahipliğinde ayrı ayrı 2 kez daha toplanacak. Yani sonuç olarak 4 toplantı sonrasında asgari ücret netleşecek.