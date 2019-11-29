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Ankara Haymana Haberleri - Son Dakika Güncel Haymana Gelişmeleri

Ankara Haymana Haberleri - Son Dakika Güncel Haymana Gelişmeleri,

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Ankara Haymana Haberleri - Son Dakika Güncel Haymana Gelişmeleri

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Bugün 21:27 TSİ Ankara/ Haymana- Belediye

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