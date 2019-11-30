Aşıklar Şöleni Keçiören'de düzenlendi

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen “Aşıklar Şöleni” programında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Aşık geleneği kültürümüzün güzelliklerindendir. Aşık olmadan maşuk olmaz. Doğaçlama ve hızlı zekâ gerektiren bu ustalık sonucu ortaya güzel eserler çıkıyor, geriye gönül nağmeleri kalıyor” dedi.

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü tarafındandüzenlenen programa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra eski Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, eski Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Uslu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Aşıklık geleneğinin kültürümüzde önemli bir yeri olduğunu söyleyen Başkan Altınok, “Aşık geleneği kültürümüzün güzelliklerindendir. Aşık olmadan maşuk olmaz. Doğaçlama ve hızlı zekâ gerektiren bu ustalık sonucu ortaya güzel eserler çıkıyor, geriye gönül nağmeleri kalıyor. Bu geleneğin değerli üstatları Aşık Sümmani, Aşık Veysel, Aşık Mahzuni Şerif, Aşık Reyhani, Şeref Taşlıova, Murat Çobanoğlu ve Ali Ekber Çiçek'i de rahmetle anıyorum” dedi.

Türkülerde yaşanan acıların da olduğunu vurgulayan Altınok, “Çok acı çekmiş bir devlet ve milletiz. Küllerinden doğmuş bir milletiz. Ülkemiz işgal altındayken ‘Ya istiklal, ya ölüm’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir güneş gibi doğuyor. Keçiören, milli mücadelede önemli bir duraktır, ilk genel kurmay karargâhı Keçiören’dedir. 27 Aralık’ta Atatürk’ün Ankara’ya ve Keçiören’e gelişini görkemli bir şekilde kutlayacağız” diye konuştu.

Başkan Altınok sözlerini “Türk, Kürt, alevi ve sünni kardeştir, ayrım yapan kalleştir” diyerek tamamladı.

Taşlama sanatının önemli isimleri Hilmi Şahballı, Muhlis Denizer, Kul Nuri, Maksut Feryadi'nin sahne aldığı Aşıklar Şöleninde aşık atışması da yaşandı. Altınok katılan aşıklara plaket takdim ederken, Aşık Hilmi Şahballı “Hayatım boyunca birçok plaket aldım ama bu plaketi evimin en güzel yerinde saklayacağım” ifadesini kullandı.