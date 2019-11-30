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Keçiören'de 151 Kıbrıs Gazisine madalya verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalya Törenine katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Şehit ve gazilerimizin isimleri Türkiye Cumhuriyetimiz var oldukça yazılı ve gönüllerde de kazılı olacak” dedi.

Tuğçe Cantürk
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Gümüşdere Sosyal Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen KKTC Milli Mücadele Madalya Törenine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

“DEVLETLERİN TARİHİNİ KAHRAMANLAR YAZAR”

Keçiören’de ikamet eden 151 Kıbrıs Gazisine madalya verilen törende bir konuşma yapan Başkan Turgut Altınok, “Devletlerin ve milletlerin tarihini yazan kahramanlarıdır. Şehit ve gazilerimizin isimleri Türkiye Cumhuriyetimiz var oldukça yazılı ve gönüllerde de kazılı olacak. O gün müdahale olmasa bayrağımız orada dalgalanmaz o coğrafya Rum coğrafyası olur ve bir tane Türk kalmazdı. Kıbrıs'ta yükselen bayrağımız inmesin, şanlı bayrağımız daha da yükselsin. Allah hepinizden razı olsun, minnettarız" diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehit ve gazileri minnet ve rahmetle anan Altınok, “Kahramanlıklarınız ve yüreklerinizle vatan vatan olmuştur” ifadesini kullandı.

BULUT: TÜRK’ÜN HAKLI GÜCÜNÜ GÖSTERDİNİZ

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, “Beş Parmak Dağlarının aslanlarını saygıyla selamlıyorum” diyerek başladığı konuşmasında, “1974’te Türk’ün haklı davasını ve haklı gücünü gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 67 ilin kalbi Kıbrıs için o dönem ortak attı. Milli birlik ruhuyla dünyaya gereken mesaj verildi. Geriye kalan çocuklarımıza vatan şuurunu bıraktığınız için en kalbi minnettarlığımı sunuyorum” dedi.

KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü de yılsonuna kadar tüm Kıbrıs gazilerine madalya verileceğini ve uzun bir süredir bu çalışmayı planladıklarını belirtti.

Kıbrıs Gazisi Halil Yetişkin de, “O mücadelede vatan için elimizden geleni yaptık, gururluyuz” ifadesini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekatını anlatan sinevizyon gösterisinin ardından program, madalyalarını alan gazilerin toplu hatıra fotoğrafı çekinmesiyle son buldu.​

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Bugün 10:46 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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