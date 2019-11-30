TFF. 1. Lig’in 13. haftasında yarın Erzurumspor’a konuk olacak başkent ekibi, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Sabah saatlerinde havayoluyla maçın oynanacağı Erzurum’a giden mor-sarılı ekip, akşam saatlerinde ise Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sahasında son antrenmanını yaptı. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan haftanın son antrenmanına yarı sahada oynanan çift kale maçla devam edildi. Antrenman, açma-germe egzersizleriyle son buldu.
Bugün 10:49 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 10:52 TSİ
Başkent ekibi hazırlıkları tamamladı
Bugün sabah saatlerinde Erzurum’a giden Osmanlıspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz