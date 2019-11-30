YPG’li terörist, Adana’daki bombayı Suriye’den patlatmış

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde 20 Kasım günü meydana geldi. İddiaya göre, Şinasi Efendi Caddesi’nde büyük bir patlama sesi duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, olay yerinde yaptığı ilk incelemede otomobilin altına konulan bombanın patlatılması sonucu iki aracın zarar gördüğünü tespit etti. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bombayı koyan şahsın çok fazla uzaklaşamayacağını tahmin ederek bütün ekipleri zanlıyı yakalaması için seferber etti. Bir taraftan da zanlıyı tespit etmek için güvenlik kamerası incelemesi başlatıldı.

"PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA"

Polis, güvenlik kamerası incelemesi yaptığında bir şahsın sokak başında taksiden inip Şinasi Efendi Caddesinde bir süre gezdikten sonra elindeki paketi yan yana duran iki otomobilden birinin altına bırakıp gittiğini bir süre sonra da patlamanın meydana geldiğini belirledi. Bunun üzerine bu şahsı çevredeki diğer güvenlik kameralarından takip eden ekipler, zanlının başka bir taksiye binip olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Polis, bu tespit üzerine de taksiyi güvenlik kamerası ile takip etmeye başladı. Yapılan takipte zanlının Sakarya Mahallesinde taksiden indiği belirlenince polisler buraya yönlendirildi. Bu arada bir şahsın polisi görünce kaçmaya başladığı fark edildi. Şahıs bir süre kovalandıktan sonra zanlı, gözden kayboldu. Ancak polis zanlının kaybolduğu yeri ablukaya aldı. Bu arada olay yerine Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da gelerek zanlının yakalanması olayını bizzat takip etti. Bu arada zanlının kaçarken attığı çanta da bomba imha uzmanları tarafından kontrollü olarak patlatıldı. Ayrıca olay yerine özel harekat polisleri intikal ettirildi. Yol kenarındaki araçların altlarını da kontrol eden ekipler, zanlıyı park halindeki bir minibüsün altında saklanırken bombayı patlattıktan bir saat sonra yakaladı.

"ZANLI SURİYE’DEN TÜRKİYE’YE İLK KEZ GELEN BİRİ ÇIKTI"

Zanlı, hemen sorguya alınarak eylemin kim ya da kimler tarafından neden gerçekleştirdiğini belirlemek için çalışma başlattı. Polis, bu çalışmada yakalanan bombacının isminin Ali Abdullah El Halaf olduğunu ve Suriye’den ilk kez Türkiye’ye bombayı patlattığı günü giriş yaptığını belirledi. Zanlıya, bombayı koyma emrini ise Türkiye’den bölücü terör örgütü PKK’ya katılan ancak daha sonra Suriye’ye geçip burada YPG’ye katılan Abdulkadir Kod isimli teröristin verdiğini belirledi. Abulkadir Kodlu teröristin, zanlıyı bombayı patlattığı gün Suriye’nin Kamışlı ilçesinden Türkiye’ye, Mardin’in Kızıltepe ilçesi üzerinden bombayla birlikte geçirdiği daha sonra burada şahsı iki kişinin karşılayıp Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine kadar getirdikleri, buradan da iki zanlının bombacıyı alarak Adana’ya kadar getirdiği, Adana’da da ayrıca iki kişinin yardım ettiği belirlendi.

"ŞİNASİ EFENDİ NOTU İLE BOMBAYI KOYMAYA GÖNDERDİLER"

Zanlının Adana’ya gelene kadar ve geldikten sonra sürekli Abdulkadir Kod isimli Suriye’deki YPG’li terörist ile defalarca Adana’ya gidip gitmediği, Şinasi Efendi Caddesine varıp varmadığı konusunda hem konuştukları hem de bir birlerine mesaj attıkları da tespit edildi. Zanlıyı Adana’da karşılayan şahısların ise Türkçe bilmeyen şahsın eline Şinasi Efendi Caddesi notu verip bombayı koydurmaya gönderdikleri belirlendi. Zanlının da bir taksicinin yanına gidip elindeki notu gösterip bombayı koymaya gittiği belirlendi.

"MÜZİK KUTUSUNDAKİ BOMBA SURİYE’DEN 664 KİLOMETRE UZAKTAN PATLATILDI"

Polis, yapılan bu çalışmaların ardından bombacıya yardım ettiği öne sürülen 1’i kadın 9 zanlıyı Adana, Mardin, Şanlıurfa, Osmaniye ve Mersin’de yapılan operasyonlarla gözaltına alarak 10 gün boyunca tek tek sorguladı. Bombaya koyan zanlı, her şeyi itiraf ederken bombanın Suriye’den yapılan arama ile patlatıldığını da söyledi. Zanlı, bombayı Abdulkadir Kod isimli şahsın müzik kutusu içine yerleştirdiğini ve üzerine de bir akıllı telefon bağlayıp kendisine verdiğini bombayı alıp Adana’da Şinasi Efendi Caddesinde bir otomobilin altına koyduğunu daha sonra Abdulkadir Kod’u arayarak bombayı koyduğunu söylediğini onun da bombaya bağlı olan telefonu Kamışlı ilçesinden araması sonucu bombanın patlatıldığını söylediği öğrenildi.

"ADANA VALİLİĞİNE KONULAN BOMBANIN AYNISI"

Polis, bombanın üzerinde yaptığı çalışmada zanlının anlattığını doğrulayacak telefon parçaları bulunduğu ayrıca bombanın yarım kilo plastik patlayıcı olduğu içine de çok fazla kişiye zarar vermesi için bilye konduğu saptandı. Bombanın ilk etapta EYP olduğu zannedilmişti ancak öyle olmadığı 24 Kasım 2017 yılında Adana Valiliği önünde bir otomobile yerleştirilen bomba ile cinsinin aynı olduğu ancak miktarının ondan az olduğu belirlendi. Valilik patlamasında 2 kişi şehit olmuş 33 kişi yaralanmıştı. Bu patlamada caddede kimse olmaması felaketi önledi.

10 şüpheliden kadın olan şüpheli ifadesi alındıktan sonra savcılıktan serbest kalırken diğer 9 zanlı bugün adliyeye sevk edildi. Aralarında bombayı koyan şahsın da bulunduğu 9 zanlı 8’i tutuklanırken, Ahmed İbrahim isimli zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.