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Dijital dönüşümde dev zirve başladı

Digital Impact, İstanbul Digital Dönüşüm Fuarı ve Zirvesi; dijital dönüşüm odağında, İstanbul Fuar Merkezi’nde birçok üst düzey firma ve sektör profesyonelinin katılımı ile ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Tuğçe Cantürk
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Dijital Sanayi, Endüstri 4.0, dijital ekonomi, 5G ve nesnelerin internet gibi konularda, tüm sektörleri etkisi altına alan fuar 30 Kasım Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Digi4Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Ersoy, dijital dönüşümde geleceğin iyi analiz edilmesi gerektiğini belirterek, " Yüksek öğrenim kurulu geleceğin meslekleri konusu hakkında geçen hafta 4 takım çalışmasıyla araştırma yaptı. Ağrı valiliği gençlere kodlama eğitimi düzenliyor. Isparta’daki batı Anadolu kalkınma ajansı tarım 4.0 üzerine çalışmalar yapmaya başladı. Ege bölgesi sanayi odası kendi dijital fabrikasını kurma çabası içinde. Artık çağa ayak uydurmak adına ülkemizin her tarafında dijitalleşme konuşulurken kamu ve özel sektörde pozitif gelişmeler hızla devam ediyor " dedi.

Zirvede dijitalleşen dünyada lider olmak konusuna dair ipuçları veren I Work Better Genel Müdürü Başak Kişisel ‘’ Eski sistemler dijital dönüşümün önündeki en büyük engellerden birisi ve araştırmalara göre şirketlerin hepsi eski sistemlerini korumak istiyor. Yeniyi eski kafayla yönetemeyiz, bizimde yeni olmamız gerekiyor. Dijital dönüşüm çağına giren dünyada bizlerin dijital dönüşüm sürecine nasıl liderlik edeceğimiz çok önemli bir etken olarak önümüze çıkıyor ‘’ ifadelerini kullandı.

İş güçlerinin bir sonraki versiyonlarına atıfta bulunan Gelecekteki Sen Firma Kurucusu İnci Abay ‘’Sanayi devrimi sürecinden itibaren yaşanan toplumsal, sosyal, ekonomik hayatlarımızdaki değişimler, teknolojinin gelişimiyle de işletmelere bir kasırga etkisi yaratıyor. İnsanlar eksiden toprağa çalışmaya giderken, sanayi devrimiyle birlikte fabrikalara gitmeye başladı. Hayatın artık yeni politikaları var. Değişimi sadece makineleşme süreci olarak adlandıramayız. Bu farkı yaratan yalnızca teknoloji değil aynı zamanda insan zihnidir ‘’ dedi.

Dev organizasyonda dijital etkinin sanayiye, ekonomiye ve haberleşmeye etkisi tüm yönleriyle ele alınıyor. Sektörün uzman isimleri dijital dönüşüme dair fikirlerini ziyaretçilerle paylaşırken, değişime dair yol haritasının da oluşturulması konusunda bazı sorulara yanıt aranıyor.

Üç gün sürecek etkinliğe, birçok nitelikli üst düzey firmanın ve 20 bini aşkın ziyaretçinin katılması bekleniyor. Üst düzey yetkililerin katılımının yüksek olduğu fuarda, bu alanda hizmet üreten firmaların çözümleri sergileniyor.

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Bugün 10:54 TSİ - Ekonomi

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