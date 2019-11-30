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Yabancı film yapım ve dizi film desteklerine başvurular başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı yeni sinema kanunu ile getirilen destek türlerinden ‘Yabancı Film Yapım Desteği’ ile ‘Dizi Film Desteği’ başvurularını kabul etmeye başladı.

Tuğçe Cantürk
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Türkiye’de çekilecek yabancı yapımlara, Türkiye’de harcadıkları tutarın yüzde 30’una kadarı teşvik olarak geri ödenecek.

Yabancı yapımcılar ihtiyaç duyacakları tüm bilgilere ‘Filming in Turkey’ portalı üzerinden tek elden ulaşabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında verilecek yabancı film yapım desteği ile dizi film desteği başvuruları kabul edilmeye başlandı.

Desteklere başvuracaklar, Sinema Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan ‘Başvurular’ bölümündeki formu ve gerekli belgeleri posta yoluyla ya da elden Genel Müdürlüğe teslim edecek.

Yıl boyunca yapılabilecek başvuruların değerlendirme toplantıları da 2020 yılı Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında, 4 dönem halinde gerçekleştirilecek.

Uzun metrajlı sinema filmi, belgesel ve dizi film türlerinde Türkiye’de çekilecek yabancı yapımlara, Türkiye’de harcadıkları tutarın yüzde 30’una kadarı teşvik olarak geri ödenecek.

Dizi Filmler İlk Kez Desteklenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, hayata geçirdiği yeni teşvik sistemi ile Türkiye’nin tarihi ve kültürel değerlerinin dünya sinema izleyicisine ulaştırılmasını ve ülke tanıtımına katkı sağlanmasını amaçlıyor.

Son dönemde Charlie’nin Melekleri, Inferno, Argo ve James Bond Skyfall gibi dünyaca ünlü yapımlara ev sahipliği yapan Türkiye’nin, yeni teşviklerle birlikte önemli çekim merkezlerinden birisi olması hedefleniyor.

Bu kapsamda 150’den fazla ülkeye ihraç edilen ve yayınlandığı ülkelerde reyting rekorları kıran Türk dizilerini de teşvik edecek olan Bakanlık, Türkiye’nin ve Türk kültürünün uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak nitelikteki dizi filmlere de ilk kez destek verecek.

‘Filming in Turkey’ Portalı

Yabancı film yapımcıları için bir rehber niteliği taşıyacak ve Türkiye ile dünya sinema endüstrisi arasında bir köprü vazifesi görecek olan bir de web portalı oluşturuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Odasının iş birliğinde hazırlanan ‘Filming in Turkey’ portalı yabancı yapımcıların ihtiyaç duyacağı tüm bilgilere tek elden ulaşmasını sağlayacak.

Çekim mekânlarından oyuncu ajanslarına, çekim izinlerinden vize başvurularına kadar bir yapımcının arayacağı tüm bilgilerin yer aldığı ‘Filming in Turkey’ portalı zengin görsel içeriği de dikkat oldukça çekici.

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Bugün 10:59 TSİ - Kültür - Sanat

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