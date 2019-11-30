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İstanbullular Dikkat: Kovayla Boşaltır Gibi Yağmur Yağacak... Saat Verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için özel bir uyarıda bulundu. Marmara Bölgesi'nde beklenmekte olan sağanak yağış, İstanbul'da etkisini bugün öğlen saatlerinde gösterecek. Yağış oldukça kuvvetli olacak.

Emir Yılmaz
Emir Yılmaz Tüm Haberleri
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini gösterecek. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi'nin kuzey ile batı bölümü, Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ile batı bölümü ve bunların yanı sıra Kastamonu, Kilis, Gaziantep, çeverlerinde yağışlı havanın etki göstereceği ifade edilirken, Doğu Anadolu bölgesinde Erzincan, Muş ve Bİngöl civarında yoğun kar yağışı meydana gelmesi beklenmekte.

İstanbul'da Kovayla Boşaltır Gibi Yağmur Yağacak!

Sıcaklıklar Marmara Bölgesi'nde mevsim normalleri üzerinde olacak. Rüzgarlar ise batı ve güney batı yönlerden orta kuvvette esecek.

İstanbul bugün öğleden sonra kendini yağmurun etkisine bırakacak.

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