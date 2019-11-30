İzmir'de Feci Yangın: Yaralı Var...

Çaylı Mahallesi üzerinde Kübra Bilgili'nin sahibi olduğu kerpiç evde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı feci şekilde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin her yerini sardı. Çevredeki vatandaşların konuyla ilgili ihbar oluşturmasıyla birlikte hemen olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Bilgili'yi hemen evden dışarı çıkarıp yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Yangına müdahale edildiği esnada evin duvarının çökmesiyle birlikte yaralanan bir itfaiye eri hemen hastabeye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın sonucunda ev tamamıyla kullanılmaz hale gelirken, yaralanan itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesini bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.