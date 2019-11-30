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İstanbul'da Kan Donduran Olay: Sokak Ortasında Öldürüp Başına Bekledi

Gaziosmanpaşa'da cezaevinden bir süre önce çıkan şahıs, sokak ortasında eniştesini silahla vurup öldürdü. Eniştesinin başında polis gelene kadar bekledi.

Emir Yılmaz
Emir Yılmaz Tüm Haberleri
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Söz konusu olay Gaziosmanpaşa Salihpaşa Caddesi'nin üzerinde saat 16.00 civarında yaşandı. Alınan bilgilere göre, birkaç ay önce bir doktorla tartışmaya girmesi üzerine mahkemelik olan Z.Y., 3 gün hapishanede kaldı.

Hapishaneden çıkan Z.Y., karısı ve eniştesinin ilişkisi olduğu bilgisine ulaştı. Hemen ardından eşinin yanına giden ve konuşan Z.Y.'nin geldiğini öğrenen eşi, Sancaktepe'de bulunan evlerinin camından atladı ve canına kıydı.

Karısının intiharıyla birlikte tekrar cezaevine giren Z.Y., 50 gün boyunca hapishanede kaldıktan sonra tahliye oldu.

Eniştesini arayan Z.Y. konuşmak istediğini söyledi ve Salihpaşa Caddesi üzerinde buluştu. Eniştesinin "Karına sahip çıksaydın" lafı üzerine silahla vuran Z.Y., tam 6 kurşun sıktı.

Kanlar içinde yerde yatan B.Ö.'nün başında silahla bekleyen Z.Y., çevredekilere "namus cinayeti" diyerek kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Olay yerine gelen ambulansla birlikte hastaneye kaldırılan B.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde B.Ö.'nün başında bekleyen Z.Y. ise sivil ekiplerce gözaltına alındı. 

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