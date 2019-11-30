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Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde gösterdiği üstün başarıyla birlikte gönüllerde büyük taht kuran ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, bir derginin kapağı için objektiflere poz verdi.

Emir Yılmaz
Emir Yılmaz Tüm Haberleri
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Birkaç hafta önce ATV ekranlarında final yapan Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandıran güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, bir derginin kapağı için objektif karşısına geçti.

Ünlü oyuncu Helvacıoğlu, Cosmopolitan'ın Aralık ayı için özel çıkardığı dergiye verdiği pozu Instagram'da paylaştı ve takipçilerinden tam not aldı.

Altın renkli süper mini ve derin göğüs dekolteli elbisesiyle dergi kapağına çıkan Helvacıoğlu, yürek hoplattı. 

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