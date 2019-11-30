Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı!

Birkaç hafta önce ATV ekranlarında final yapan Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandıran güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, bir derginin kapağı için objektif karşısına geçti.
Ünlü oyuncu Helvacıoğlu, Cosmopolitan'ın Aralık ayı için özel çıkardığı dergiye verdiği pozu Instagram'da paylaştı ve takipçilerinden tam not aldı.
Altın renkli süper mini ve derin göğüs dekolteli elbisesiyle dergi kapağına çıkan Helvacıoğlu, yürek hoplattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz