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Çankayalı sporcular Mısır'dan madalyayla döndü

Çankayalı sporcular, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Dünya Görme Engelli Kadın ve Erkek Halter Şampiyonası’ndan madalya ile döndü.

Tuğçe Cantürk
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ÇANKAYALI HALTERCİ BİRCAN ŞİMŞEK DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Milli takımda 5 sporcusu ile yer alan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü 1’i altın toplam 9 madalya ile yurda dönerek gurur yaşattı.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü yine gurur yaşattı. Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Dünya Görme Engelli Kadın ve Erkek Halter Şampiyonasında Milli Takım adına yarışan Çankayalı sporcular, 4 gümüş, 4 bronz ve dünya şampiyonluğu getiren 1 madalya ile döndü.  

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularından 48 kg’da Nur Sultan Uzuğ gençler kategorisi powerliftingte Dünya 2.’si, bench presste Dünya 3.’sü, büyükler kategorisinde ise powerliftingte Dünya 2.’si bench presste Dünya 3.’sü oldu. 67,5 kg mücadele veren Gülistan Özdemir powerliftingte Dünya 2.’si, bench presste Dünya 3.’sü olurken 82,5 kg’da yarışan Bircan Şimşek bench presste Dünya 2.’si, powerliftingte Dünya 3.’sü oldu. 82,5 kg’da yarışan Şehmuz Çevik ise powerliftingte Dünya 5.’liği elde etti.

Çankayalı sporculardan Erkan Öztürk, Milli Takımın yanı sıra Çankaya’ya da büyük gurur yaşattı, altın madalya ile Dünya Şampiyonu olan Öztürk, 125 kg’da yarıştı. Sporcuların hem Türkiye’yi hem de Çankaya Belediyesini gururlandırdıklarını dile getiren Kulüp Başkanı Yusuf Sayyıdan, engellilerin yaşamda var olarak başarıdan başarıya koşmasına vesile olan ve her zaman destekleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkür etti.

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Bugün 12:08 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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