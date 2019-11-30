Samsun'da Yürek Burkan Olay: İkizlerden Biri Camdan Düştü, Diğeri...

Samsun'da birinci katın camından kaldırıma kafasının üzerine düşerek ağır yaralanan henüz 1.5 yaşındaki çocuğun ikiz kardeşi asılı kaldı. Yoldan gçen motosikletli kuryenin hemen aydınlatma direğine tırmanıp pencereye ulaşmasıyla birlikte asılı kaldığı yerden kurtarıldı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarınca kayıt altına alındı.
Söz konusu olay Samsun İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, Çiğdem Aygün isimli anne ikiz çocuklarının yemek ihtiyaçlarını karşılayıp uykuya daldı.
Bu esnada 1.5 yaşında olan ikizler Eymen ve Seymen kardeşler, oturma odasında oynadıkları esnasında kanepeye çıktılar ve buradan cama yaklaştılar.
İkizlerden Eymen birinci katın penceresinden kafasının üzerine kaldırıma düştü. Çocuğun düştüğünü gören komşular hemen acil sağlık ekiplerini aradı. Bu esnada ikizlerden diğer çocuğun camda askıda kaldığını gören komşular hemen panikleyip yardım istediler.
Bu esnada 29 yaşındaki motosikletli kurye sokak aydınlatma direğine tırmanıp pencereye ulaşarak diğer çocuğu kurtardı.
Ağır yaralanan küçük bebeğin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz