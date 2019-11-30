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Samsun'da Yürek Burkan Olay: İkizlerden Biri Camdan Düştü, Diğeri...

Samsun'da camdan düşen ikizlerden biri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, asılı kalan diğer ikizi ise direğe tırmanan kurye kurtardı.