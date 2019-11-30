Ayşe Arman ile İyilik Hareketi Bilkent Center'da

Bu yıl 20. yılını kutlayan ve yenilenerek birçok ulusal markayı bünyesine dahil eden Bilkent Center’da düzenlenen söyleşide Arman, ‘İyilik Hareketi’ her geçen gün büyüyor. Desteklerle birlikte şimdiye kadar 1 milyon 800 bin TL kaynak oluştu” dedi.

Türkiye’nin önde gelen gazeteci ve yazarlarından Ayşe Arman, son dönemde hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi ‘İyilik Hareketi’ni Bilkent Center’da anlattı. Arman’ın kendi el emeği ile tasarladığı Sakajewa Kolyeleri’nin satışından elde edilen gelir ise Türk Eğitim Derneği’nin (TED) maddi imkanı olmayan öğrencilerinin eğitim hayatına devam etmesi amacıyla oluşturduğu fona bağışlandı.

“BU PROJE HAYAL OLARAK ORTAYA ÇIKTI”

İyilik Hareketi’nin hayata geçme hikayesini anlatan Arman, “Hayal kurmak hayatın esasıdır. Bu proje de hayal olarak ortaya çıktı. Eşimin işleri dolayısıyla Hindistan’ın Mumbai kentine taşındık. Orada etrafı keşfetmeye çıktım ve bu kolyeleri gördüm. Sonrasında hobi olarak ben de kolye yapmaya başladım. O zamanlar ‘İyilik Hareketi’ diye bir oluşum da yoktu. Aradan geçen yıllar sonra kendiliğinden bir sistem kuruldu ve kurumlar yaptığımız işe destek verdi. Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, kamu ve özel kuruluşların yanında kişisel olarak da birçok kişi destekleriyle bu harekette pay sahibi oldu” dedi. TED Başkanı Selçuk Pevlivanoğlu ise “Sivil toplum kuruluşu olarak insanın hayatına dokunan işler yapmaya gayret ediyoruz. Amacımız nitelikli burslar ile gençlere güzel bir gelecek sunmak. Hayalleri olan, hayalleri için mücadele veren çocuklarımıza üniversite sonuna kadar maddi manevi her türlü desteği sağlıyoruz” diye konuştu. Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte kadınlar Arman ile fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.