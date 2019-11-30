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Çankaya Aralık'ta sanatla dopdolu

Çankaya Belediyesi kültür ve sanatla dopdolu bir Aralık ayına hazırlanıyor. Sergiler, konferanslar, festivallerle geçecek Aralık ayı Başkentli sanatseverleri Çankaya'da buluşturacak.

Tuğçe Cantürk
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Başkent'in kültür ve sanat hayatını zenginleştiren, birbirinden değerli etkinlikleri her ay sanatseverlerle buluşturan Çankaya Belediyesi, yeniden dopdolu bir Aralık ayına hazırlanıyor. Aralık ayının ilk günlerinde bir film bir de tiyatro festivaline ev sahipliği yapacak Çankaya Belediyesi, 13 - 22 Aralık tarihleri arasında İkinci Çankaya Kitap Buluşmasıyla yeniden kitap severleri Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde buluşturmaya hazırlanıyor. Onlarca yazar, editör ve yayınevini Çankayalılarla bir araya getirecek etkinlik, söyleşiler ve imza günleriyle taçlanacak.

Aralık ayının hemen başında 2 Aralık'a kadar 24. Uluslararası Tiyatro Festivali'ne ve 5 Aralık'a kadar 25. Gezici Film Festivali'ne ev sahipliği yapacak Çankaya'da ilk büyük sergi ise Behiç Ak Afişleri sergisi olacak. 2-9 Aralık tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi Abidin Dino Salonu'ndaki sergide ünlü sanatçı Behiç Ak'ın 25 yılın birikimiyle hazırladığı afişler Çankayalılarla buluşacak.

8 Aralık'ta ise Çağdaş Sanatlar Merkezi Başkentli çocuklar için hazırlanan Aslan Kral Müzikali'ne ev sahipliği yapacak. Disney'in ünlü çizgi filminden uyarlanan oyunun ücretsiz olduğunu hatırlatalım. Gösteri için yer fişlerinin dağıtımı da ÇSM'de başladı.

ATATÜRK'ÜN ANKARA'YA GELİŞİNİ KUTLUYORUZ
Çankaya Belediyesi Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yılında çok özel bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. "Tarih Anlatıcısı" Pınar Ayhan'ın sesi ve sunumuyla "Kemal" müzikal belgeseli 27 Aralık'ta MEB Şura Salonunda Başkentlilerle buluşacak. 29 Ekim 2016'dan bu yana, “Orada Duruverseydi Zaman” adlı eser ile sanatseverleri müzikal belgesel tadında bir zaman yolculuğuna çıkartan Pınar Ayhan ve ekibi, bu kez Mustafa Kemal'i odağa alarak, O’nun yaşam öyküsünü anlatan müzikal bir belgesel hazırladı. "Tarih çok şey anlatır ama saklar da!..." diyerek yola çıkan bu gösteride Pınar Ayhan, güçlü sesi ve anlatıcılığı ile izleyicileri 1881’den 1938’e götürecek. Mustafa Kemal'in yaşam öyküsünden az bilinen kesitleri, doğru bilinen yanlışları, çok iyi bilinen ama üzerine çok fazla düşünülmeyenleri sahneye taşıyacak gösteri ücretsiz olarak Çankayalılarla bir araya gelecek.

ANKARA FOTOĞRAF GÜNLERİ
2019'un son büyük etkinliğine ise Çağdaş Sanatlar Merkezi ev sahipliği yapacak. Bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Ankara Fotoğraf Günleri Sergisi 25 Aralık - 1 Ocak tarihleri arasında ÇSM Andrey Karlov ve Füreya Koral salonlarında sanatseverlerle buluşacak.  

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Bugün 12:23 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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