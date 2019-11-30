CRIF, 2019’da da ‘en iyi’ 100 FinTech şirketi arasında yer aldı

CRIF, global ölçekte yapılan teknoloji tedarikçi değerlendirmesinde bu yıl da sıralamaya girdi. Kredi kayıt bürosu, veri analizi ve kredi çözümlerinde uzman olan CRIF, IDC Rankings 2019 ‘en iyi’ 100 FinTech şirketinden biri seçildi.

Bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilen IDC FinTech Rankings, finans sektörü için global teknoloji tedarikçilerini donanım, yazılım ve hizmetlerlerden elde edilen gelirleri üzerinden değerlendirdi. CRIF, değerlendirmeye göre global anlamda ‘en iyi’ 100 FinTech listesinde 50’nci sırada yer aldı.

“CRIF riskleri yönetiyor, maliyetlerin düşürülmesine yardımcı oluyor”

CRIF CEO'su Carlo Gherardi, CRIF’in finansal kurumların dijital değişim girişimlerinde eksiksiz destek sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Gherardi, IDC FinTech Rankings sıralamasıyla ilgili şunları söyledi: “Oldukça prestijli olan IDC FinTech Rankings içerisinde bu yıl bir kez daha yer almak bizim için çok önemli. Bu başarı, bizimle birlikte olan 4.400 profesyonel çalışanımız için sadece bir gurur kaynağı değil, aynı zamanda büyüme yolunda olan müşterilerimizi destekleyen çözümlerimizin ve çalışmalarımızın görülmesi açısından da anlamlıdır. CRIF, bankacılık ve finans sektörünün karşılaşacağı sorunlarla mücadelede önemli bir aktördür. Yenilikçi modelimizin yanı sıra her zaman öngörülü bir yaklaşım içerisinde hareket ediyoruz. Öte yandan faaliyet gösterdiğimiz alan içerisindeki sürekli ve hızlı gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu sayede müşterilerimize ihtiyaçları olan ürün ve hizmetleri; farklı bilgi kaynakları, enformasyon ve teknoloji temeli ile INSP aracılığı ile geliştiriyor, katma değerli çözümler sunuyoruz” dedi.

Dijital değişim ve düzenleyici değişikliklerin şart olduğu günümüzde CRIF'in amacının kredi kurumlarının çok daha basit ve hızlı müşteri deneyimi ile müşteri katılımını geliştirebilmelerine yardımcı olduğunu belirten Gherardi, “Şirket olarak, etkili ve efektif bir şekilde risklerin yönetilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi konusunda yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

Finansal operatörler için hizmet endüstrisine altyapı desteği sağlayan şirketlerin değerlendirildiği IDC FinTech Rankings’e göre; bu sektörde global IT harcamalarının 2022 yılı itibari ile 540 milyar dolara ulaşması bekleniyor.