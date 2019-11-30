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Yılın düğüm çözüm markaları ödülü PTT AŞ'nin

Bir dünya markası olma yolunda çalışmalarını sürdüren PTT AŞ, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları kapsamında Yılın Düğüm Çözen Markaları Ödülü’nün sahibi oldu.

Tuğçe Cantürk
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ATO Congresium’daki törende PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve ATO Başkanı Gürsel Baran’dan aldı.

Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve faaliyetlerini geliştirerek ülkenin en önemli markalarından biri haline gelen Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından, alanında uzman kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen 4. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları’nda ödüle layık görüldü.

Müşterilerine güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan, ülkenin dört bir yanına hizmet götürmek için yenilikçi ve öncü projeler üreterek ekonomiye büyük katkı sağlayan PTT, sektörünün geleceğini şekillendiren atılımlarla uluslararası alanda kendine yer edinerek söz sahibi bir marka haline geldi. Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı görevini de yürüten PTT, ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil ederek, marka değerini artıracak çalışmalara imza atmayı sürdürüyor. Uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimiyle dijitalleşen dünyada çağın gereklerine göre yatırımlar yapan PTT, etkinlikte yer alan standında ziyaretçilere sektördeki tecrübeleri ve projeleri hakkında bilgi verdi.
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