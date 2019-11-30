Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:03 TSİ- Belediye G: Bugün 13:16 TSİ

Başkan Taşdelen muhtarlarla bir araya geldi

Başkan Taşdelen: “Bizde ayrı gayrı yok, öteki yok, partizanlık yok, bizde halka ve Hak’ka hizmet etmek var. Bu yolda da en büyük güvencemiz, en büyük yoldaşımız muhtarlarımızdır”

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ilçedeki 123 mahallenin muhtarıyla Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve ilçedeki 123 mahallenin muhtarı Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

Taşdelen’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkanvekili Adnan Bekar ve Çankaya Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.  

Yerel demokrasinin halka en yakın birimi olan muhtarlara yeni bina, bilgisayar, doğalgaz, elektrik, telefon ve internet gibi birçok alanda destek olan Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği yemekte Başkan Taşdelen de bir konuşma yaptı.  

TAŞDELEN: “EN BÜYÜK YOLDAŞIMIZ MUHTARLARIMIZDIR”

Her zaman gönül gönüle, her zaman omuz omuza olmanın önemini vurgulayarak konuşmasına başlayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Mutluluklar paylaştıkça çoğalır, üzüntüler paylaştıkça azalır. Yaptığımız parklarda ne kadar çocuklar oynarsa, sosyal tesislerimizden, Çankaya Evlerinden, yüzme havuzlarından halkımız ne kadar çok faydalanırsa biz de o kadar mutlu oluyoruz” dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinden geçen hafta Çankaya Belediyesi’nin bütçesinin oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlatan Taşdelen; “2020 yılı bütçemiz 1 milyar 30 milyon lira. Bütçen ne kadar büyük olursa halka o kadar çok hizmet etme şansını yakalıyorsun. Bütçemizin her bir kuruşu siyasi görüşü ne olursa olsun bütün Çankayalılara eşit olarak harcanacak. Bizde ayrı gayrı yok, öteki yok, partizanlık yok, bizde halka ve Hak’ka hizmet etmek var. Bu yolda da en büyük güvencemiz, en büyük yoldaşımız muhtarlarımızdır” diye konuştu.       
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya Aralık'ta sanatla dopdolu mask
Çankaya Aralık'ta sanatla dopdolu
Çankayalı sporcular Mısır'dan madalyayla döndü mask
Çankayalı sporcular Mısır'dan madalyayla döndü
Keçiören'de 151 Kıbrıs Gazisine madalya verildi mask
Keçiören'de 151 Kıbrıs Gazisine madalya verildi
Yenimahalle Belediyesinden geri dönüşüm seferberliği mask
Yenimahalle Belediyesinden geri dönüşüm seferberliği
Aşıklar Şöleni Keçiören'de düzenlendi mask
Aşıklar Şöleni Keçiören'de düzenlendi
Mamak’ta “Çaylar Bizden” mask
Mamak’ta “Çaylar Bizden”
Keçiören'de örnek sürücülere ödül mask
Keçiören'de örnek sürücülere ödül
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi mask
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi
Yenimahalle’nin milli sporcularına Vefa Ödülü mask
Yenimahalle’nin milli sporcularına Vefa Ödülü
Şehidin doğum gününde adına anaokulu açıldı mask
Şehidin doğum gününde adına anaokulu açıldı

Bugün 13:03 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankaya Aralık'ta sanatla dopdolu mask
Çankaya Aralık'ta sanatla dopdolu
Çankayalı sporcular Mısır'dan madalyayla döndü mask
Çankayalı sporcular Mısır'dan madalyayla döndü
Mamak’ta “Çaylar Bizden” mask
Mamak’ta “Çaylar Bizden”
Ankara Hüseyingazi Haber - Son Dakika Huseyin Gazi Haberleri mask
Ankara Hüseyingazi Haber - Son Dakika Huseyin Gazi Haberleri
Ankara Haymana Haberleri - Son Dakika Güncel Haymana Gelişmeleri mask
Ankara Haymana Haberleri - Son Dakika Güncel Haymana Gelişmeleri
Ankara Haber Yürüyüş - Ankara Miting ve Yürüyüş Haberleri mask
Ankara Haber Yürüyüş - Ankara Miting ve Yürüyüş Haberleri
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücret İçin Türk - İş'in İstediği Rakam Belli Oldu! mask
Asgari Ücret İçin Türk - İş'in İstediği Rakam Belli Oldu!
Mehmet Ali Erbil'in Sağlık Durumu Nasıl? Yeşim Erbil Anlattı... mask
Mehmet Ali Erbil'in Sağlık Durumu Nasıl? Yeşim Erbil Anlattı...
Emekliye Yeni Formül: Seyyanen Zam! (Enflasyon Yerine Yeni Sistem) mask
Emekliye Yeni Formül: Seyyanen Zam! (Enflasyon Yerine Yeni Sistem)
Türkiye'ye Korkutan Deprem Uyarısı! 3 Avrupa Ülkesi Ardı Ardına Sallanmıştı... mask
Türkiye'ye Korkutan Deprem Uyarısı! 3 Avrupa Ülkesi Ardı Ardına Sallanmıştı...
Ünlü Şarkıcıdan Büyük Skandal! Kalçasını Gösterdi... mask
Ünlü Şarkıcıdan Büyük Skandal! Kalçasını Gösterdi...
O Şehirde Öğrencileri Zehirlediler: 141 Öğrenci Hastanede! mask
O Şehirde Öğrencileri Zehirlediler: 141 Öğrenci Hastanede!

GALERİ

halk otobüsüne bir anda binen köpek renkli anların yaşanmasına sahne oldu mask
halk otobüsüne bir anda binen köpek renkli anların yaşanmasına sahne oldu
Kaçak içki üretimi yapan çiftlik evine operasyon mask
Kaçak içki üretimi yapan çiftlik evine operasyon
Açık oto pazarında çıkan silahlı kavga mask
Açık oto pazarında çıkan silahlı kavga
Minibüslerin içerisinde hırsızlık yapan zanlı yakalandı mask
Minibüslerin içerisinde hırsızlık yapan zanlı yakalandı
Mobil Okul Timleri eroin satıcılarını kıskavrak yakaladı mask
Mobil Okul Timleri eroin satıcılarını kıskavrak yakaladı
Süs havuzu da buz pateni pistine dönüştürüldü mask
Süs havuzu da buz pateni pistine dönüştürüldü
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL