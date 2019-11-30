16 Yaşındaki Sedatcan Yürek Dağladı: Kahreden Haber Geldi!

Bartın Amasra ilçe sınırlarında yer alan Çanakçılar köyünde ikamet eden henüz 16 yaşındaki küçük çocuk Sedatcan Coşkun, bundan 2 yıl önce lösemi kanseri oldu.

Tedavi sürecine hemen başlanan küçük çocuk Amasra Çok Programlı Lisesi'nde eğitim hayatını sürdürdü. Kasım ayı içerisinde tedaviye devam edilebilmesi için Ankara Şehir Hastanesi'ne geçiş yapan küçük çocuk, dün fenalık geçirdi ve hemen yoğun bakıma alındı.

Küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunmayı başaramadı. Ölüm haberiyle sınıf arkdaşlarını ve yakınlarını hüzne boğdu.