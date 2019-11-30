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53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu!

Meksika asıllı Amerikalı Dünyaca ünlü yıldız Salma Hayek, transparan kıyafeti ile birlikte verdiği kalça pozuyla birlikte Instagram'da büyük gündem oluşturdu. Ünlü oyuncunun paylaşımı milyonlarca beğeni aldı.

Emir Yılmaz
Emir Yılmaz Tüm Haberleri
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Hollywood'un dünyaca ünlü esmer güzellerinden olan 53'lük yıldız oyuncu Salma Hayek, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelmeyi başarıyor. Yaşı 53 olan Dünya starı yaşına rağmen fiziği ve güzelliğiyle nefes kesiyor.

İşte söz konusu fotoğraf:

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