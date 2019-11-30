53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu!

Hollywood'un dünyaca ünlü esmer güzellerinden olan 53'lük yıldız oyuncu Salma Hayek, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelmeyi başarıyor. Yaşı 53 olan Dünya starı yaşına rağmen fiziği ve güzelliğiyle nefes kesiyor.

İşte söz konusu fotoğraf: