2019 Dul maaşı ne kadar? Kimler dul maaşı alabilir?

2019 Dul Maaşı Ne Kadar?

Sosyal devlet anlayışını benimseyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti hak sahibi vatandaşlarına pek çok farklı alanda maddi yardım yapmaya devam etmektedir. Sosyal yardımlar arasında yer alan ve halk arasında dul maaşı olarak bilinen aylık da vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olarak öne çıkmaktadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahibi vatandaşlara yapılan maddi desteklerin arasında dul maaşı da bulunmaktadır. Bakanlığın belirlemiş olduğu belirli şartlar altında dul kalan kadınlara maddi imkansızlıklar doğrultusunda sunulan dul yardım aylıkları, son düzenleme ile birlikte tatmin edici bir rakama ulaşmıştır. Dul kalan kadınların hayat standartlarını ve refah seviyelerini koruyabilmeleri için verilen bu aylık türü sayesinde pek çok vatandaş hayatını idame ettirebilmektedir.

Dul Maaşı Nedir?

Dul olan yani eşinden ayrılmış veya eşinin vefat etmesi sebebiyle dul kalan kadınlara devlet tarafından pek çok yardım yapıldığı bilinmektedir. Kadınlara yapılan bu tür maddi desteklerde şart olarak öne sürülen ilk unsur, kadının başında ona bakabilecek birinin bulunup bulunmadığı ile ilgilidir. Kadının dul kalması her ne sebebe dayanıyorsa dayansın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen kriterleri karşılaması durumunda kadına dul maaşı ödenmektedir.

2019 yılı dul maaşı devlet tarafından dul kalan kadınların hayatlarına ekonomik olarak sıkıntılar yaşamadan devam etmeleri amacıyla verilen bir ödenektir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahibi vatandaşlara verilmektedir. Muhtaç dul maaşı 2018 yılında başlatılan uygulama ile 2 ayda bir 500 TL olarak hak sahiplerine ulaştırılırken, 2019 yılında bu rakam 550 TL olarak güncellenmiştir.

Kimler Dul Maaşı Alabilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hak sahibi vatandaşlara ödediği dul maaşı için belirli şartların yerine getirilmesi önemlidir. Bu bağlamda maaştan yararlanmak isteyen dul kimselerin ilk olarak şu koşullara uygun olup olmadıklarına bakmaları gerekmektedir:

· Resmi nikahlı olan eşinizin vefat etmiş olması (resmi nikah mevcut değilse dul maaşı verilmez)

· Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli maaşı almamak,

· SGK'ya bağlı olarak herhangi bir işte sigortalı çalışan olmamak (İsteğe bağlı hariç SSK'lı ve Bağkurlu olmamak)

· Yeniden evlenmemek (dul maaşı hak sahibi evlendiğinde kesilir=

· Dul maaşına başvuran kişilerin ortalama gelirinin net asgari ücretin 3'te 1'inden daha az olduğunu tespit edilmesi (bakanlık tarafından muhtaç kriterlerine uyulması)

Dul Maaşı Başvurusu Nereye Yapılır?

Dul maaşı almak için devletin resmi kurumlarına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların, ilk olarak yukarıda belirtmiş olduğumuz şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. Bunun ardından maaş başvurusunu ikamet ettiğiniz yere bağlı Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapabilirsiniz. Başvuru işlemleri sırasında TC kimlik numaranızın bulunduğu herhangi bir kimlik belgesinin yanınızda olması ve başvuru formunu doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir.