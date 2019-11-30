Apandisit Ağrısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

Apandisit ağrısı pek çok insanın şikayet ettiği sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Pek çok belirtisinin bulunduğu apandisit ağrısı genel olarak kendini sağ kasık bölgesinde yoğun bir ağrı şeklinde hissettirir. Apandisit patlaması olarak da halk arasında nitelendirilen bu rahatsızlık oldukça tehlikeli sonuçlara neden olduğu için kısa sürede tedavi edilmesi gereken hastalıklardandır. Eğer zamanında tedavi edilmezse çok ciddi sağlık problemlerinin görülmesine neden olabilir.

Karın bölgesinde şiddetli ağrı şeklinde ortaya çıkan, akabinde mide bulantısı, kusma, ateş ya da kabızlık gibi belirtilerle kendini gösteren apandisit ağrıları, acil müdahale ile mutlaka geçirilmesi gerekmektedir. Doktor muayenesi ile anlaşılabilen ve farkına varılabilen apandisit patlaması, vücut içinde olumsuz etkilere neden olabilir. Apandisit patlaması yaşayan hastaların ölüme kadar varan ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve çok büyük sancı çektikleri kayıtlara geçmiştir.

Ağrının Apandisitten Geldiği Nasıl Anlaşılır?

Apandisit, kalın bağırsaktan uzanan 6-9 santimetre uzunluğunda ve 2-3 santimetre kalınlığında bir doku tüpü olan apendiksin iltihaplanması ile oraya çıkan rahatsızlığa verilen isimdir. Karnın sağ bölümünde alt tarafta kalın bağırsağın yer aldığı bölgede bulunmaktadır. Ağrının olduğu hissedilmeye başladığı andan itibaren kasığın sağ alt kısmından yukarı doğru yoğun bir sancıyla kendini gösterir. Apandisit sancısının devamında yoğun mide bulantısı ve buna bağlı olarak kısma gibi etkiler devam eder.

Apandisit ağrısının hasta tarafından kendi başına anlaşılması çok zordur. Karın ağrısı, mide bulantısı, ateş ya da kusma gibi şikayetler sebebiyle doktora başvuran hasta, birtakım testler sonucunda apandisit ağrısı çekip çekmediğini öğrenebilir. Bunun dışında kişinin kendi kendine teşhis koyması pek mümkün değildir. Çünkü söz konusu belirtilere sebep olan başka bir rahatsızlık da olabilir. Bu yüzden pek çok hastalıkla aynı belirtilere sahip olan apandisit ağrısı, normal karın ağrısına nazaran karın kısmında hassasiyet yaratmasıyla fark edilebilmektedir. Bu tür belirtileri yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden apandisit patlaması endişesi ile hastaneye başvurmaları gerekmektedir.

Apandisit Ağrısı Nasıl Tedavi Edilir?

Apandisit ağrılarına neden olan rahatsızlığın ortadan kaldırılması için tıbbi açıdan iki farklı müdahale yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan ilki antibiyotik tedavisi iken diğeri de ameliyat cerrahi müdahale yöntemidir. Eğer doktor muayenesinden sonra ameliyat olmaya gerek görülmezse, apandisit enfeksiyon tedavisi için antibiyotik tedavisine başvurulur. Hastanın antibiyotik tedavisine başlaması reçete edilerek iltihabın gerilemesi beklenir. Gerilememsi durumunda da ameliyatla cerrahi müdahale yapılır.

Apandisit Ağrısına İyi Gelen Gıdalar

Apandisit ağrısı üzerinde ciddiyetle durulması ve asla ihmal edilmemesi gereken bir ağrıdır. Bununla birlikte doktorun ameliyata gerek görmemesi durumunda yine doktora danışarak şu gıdaların tüketilmesi apandisit ağrısında faydalı olacaktır:

· Nane çayı içmek

· Zencefil çayı içmek

· Sarımsak yutmak

· Limon suyu içmek

· Karın bölgesine Hint yağı ile masaj yapmak

· Çemen tohumu içmek