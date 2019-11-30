Güvercin Dizisi Kenan (Mehmet Ali Nuroğlu) Kimdir?

Star TV’nin yeni dizisi Güvercin, başarılı oyuncu kadrosu ve senaryosuyla Türk seyircisinin dikkatini çekmeyi başarmıştır. İlk bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen yapımın başrollünde ise; Mehmet Ali Nuroğlu (Kenan), Almila Ada (Zülüf), Menderes Samancılar (Bedir), Nursel Köse (Kevsa), Devrim Saltoğlu (Celil), Genco Özak (Ökkeş) vb. birçok başarılı oyuncu yer almaktadır.

On beş yıl önce iki aile arasında yaşanan bir kan davasının yeniden alevlenmesini ve tutkulu bir aşk hikâyesini konu edinen Güvercin dizisinde Kenan karakterine ise başarılı oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu hayat vermektedir. Issız bir dağ başında kuyuya atılan Zülüf’ü atıldığı kuyudan çıkaran Kenan, bir daha eskisi gibi olamayacaktır.

Mehmet Ali Nuroğlu Kimdir?

7 Eylül 1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Mehmet Ali Nuroğlu, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. Erken yaşlarından itibaren oyunculukla ilgilenmeye başlayan Mehmet Ali Nuroğlu, ODTÜ felsefe bölümünde üç yıl eğitim gördükten sonra okulu bırakmıştır.

ODTÜ günlerinin ardından Ankara Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne giren Mehmet Ali Nuroğlu, henüz eğitimini tamamlamadan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından sahnelenen birçok oyunda yer almaya başlamıştır. Başarılı performansı ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Nuroğlu, aynı dönemlerde Semih Sergen’in asistanlığını yapmıştır.

Tiyatrolarda göstermiş olduğu başarılı performans sonrasında, senaryosunu ve yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı Çemberimde Gül Oya adlı, Türk televizyonlarının efsaneleşen yapımda rol almak için İstanbul’a gelmiştir. 12 Eylül dönemini anlatan dizide devrimci bir karaktere can veren Mehmet Ali Nuroğlu, dizideki başarısıyla herkes tarafından tanınmaya başlamıştır.

Çemberimde Gül Oya adlı dizinin ardından sinemaya da adım atan Mehmet Ali Nuroğlu, dizide devrimci bir karakteri canlandırırken, Zincirbozan adlı filmde rol almış ve bu filmde ülkücü bir genci canlandırarak oyunculuktaki başarısını göstermiştir.

Filmin yapım ekibi tarafından daha sonra hazırlanan Kırık Kanatlar adlı dizide rol alan Nuroğlu, Kurtuluş savaşının anlatıldığı dizide yine üstün performansları ile Türk izleyicisinin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Kariyeri boyunca birçok farklı sinema, televizyon ve tiyatro yapımında oyunculuk yapan Mehmet Ali Nuroğlu, 1997 yılından günümüze kadar çok sayıda projede yer almayı başarmıştır. Oyunculuk kariyerine şuanda Star TV’de yayınlanan ve daha ilk bölümüyle büyük ses getiren Güvercin adlı dizide devam etmektedir. Dizide Kenan karakterine can veren Mehmet Ali Nuroğlu, başarılı performansı ile dikkat çekmiştir.

Mehmet Ali Nuroğlu Dizileri ve Filmleri

Kariyeri boyunca çok sayıda dizi ve filmde rol alan Mehmet Ali Nuroğlu, başarılı performansları ile Türk izleyicisinden tam not almayı başarmıştır. Mehmet Ali Nuroğlu filmleri ve dizleri:

· Çemberimde Gül Oya

· Kırık Kanatlar

· Tatar Ramazan

· Güzel Köylü

· Sen Anlat Karadeniz

· Cenneti Beklerken

· Peri Tozu

· Nokta

· Çanakkale Yüzyıllık Mühür

· Zincirbozan

· Bizim Büyük Çaresizliğimiz

· Kusursuzlar

· Kış Uykusu

· Rüya

· Güvercin