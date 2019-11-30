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Ankara 112 haber - Ankara 112 Acil Servis haberleri

Ankara 112 haber - Ankara 112 Acil Servis haberleri
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Ankara 112 haber - Ankara 112 Acil Servis haberleri

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Ankara Son Dakika Gelişmeleri

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Ankara Projeleri

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Ankara Siyasetindeki Son Bilgiler

Yerel haber portallarından birisi olan sitemiz Ankara’daki tüm gelişmeleri yakından takip ederek okuyucularına sunuyor. Ülkenin siyasi gündemi de Ankara’da yaşanıyor. Bundan dolayı siyasilerin yaptıkları açıklamaları ya da eylemleri hakkındaki bilgileri yerel haber siteleri aracılığıyla öğrenmek en doğru bilgiye ulaşabilmeyi sağlıyor. Bundan dolayı da Ankara 112 haberlerin yanı sıra siyasete ilişkin detaylı bilgi haber sitemiz aracılığıyla tüm ülkenin haber takipçileri buluşuyor.

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