Maaştan Ne Kadar İcra Kesilir?

Çalışanların bankalardan kullanılan tüketici kredisi borcu, kredi kartı borcu gibi ödenmeyen borçlarından ötürü ilgili kanunlarda yer alan düzenlemelere göre belirlenmiş yasal usullere dayandırılarak maaşlarına haciz uygulaması yapılabilir. Alacaklının talebi üzerine başlatılan maaş haczi sonrasında maaştan ne kadar icra kesilir sorusu, borçlu vatandaşların hakkında en çok bilgi sahibi olmak istedikleri konular arasında yer almaktadır.

Maaştan icra ile kesinti yapılabilmesi için ilk olarak borçlu hakkında açılan icra takibinin kesinleşmiş olması gerekmektedir. Kesinleşen icra takibinin akabinde maaş haczinin gerçekleştirilebilmesi için alacaklı ya da alacaklı vekili tarafından borca ilişkin icra müdürlüğüne başvurularak borçlu kişinin SGK kaydının sorgulatılması gerekmektedir. Bu kaydın sorgulatılmasından sonra borçlu kişinin herhangi bir yerde maaşlı olarak çalışıp çalışmadığı, eğer çalışıyorsa nerede çalıştığı ve işyeri adresi öğrenilir.

Çalışanın Maaşına İcra Nasıl Gelir?

Borcunu kanunen belirlenen yasal süreler içinde ifa etmeyen borçlu çalışanın nerede çalıştığının öğrenilmesinden sonra alacaklı kişi veya kurum tarafından çalışanın iş yerine icra müdürlüğünce maaş haczi müzekkeresi gönderilir. Bunun üzerine borçlu kişinin maaşından yine hukuken belirlenmiş oranlarda kesinti yapılarak işveren tarafından icra dairesine ödenmesi istenir.

İşverene gönderilen bu belgeden sonra eğer işveren icra müdürlüğünce hazırlanan müzekkereye uymaması durumunda suç işlemiş olur. Bu tür durumlarda alacaklılar ya da icra müdürlüğü işveren aleyhinde savcılık nezdinde suç duyurusunda bulunabilir. Bu durumda icra ve iflas hukuku kapsamında işverenin yani borçludan başka bir kişinin hukuki sorumluluğu dahilinde olan durumlardan biridir.

Maaş Haciz Oranı Nasıl Hesaplanır?

Borçlu çalışanların maaşına konulan haciz oranları, hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilir. Hukuk sistemimize göre maaş, kısmen haczedilebilecek mal varlıkları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda kanunun öngördüğü şekilde maaşın belirli oranına haciz uygulanması tamamen yasal bir işlemdir. İlgili kanunda yer alan hükümlere göre borcunu ödemediği için hakkında icra takibi başlatılan çalışanın maaş tutarının en fazla dörtte biri oranında haciz uygulanabilmektedir.

Çalışanın net maaşından aile yardımı, asgari geçim indirimi ve çocuk parası düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden dörtte bir oranında kesinti haciz bedeli olarak alınabilir. Bu oran ancak ve ancak borçlunun muvafakati yani onayı ile artırılabilir. Aksi halde dörtte biri geçmez.

Örneğin 3000 TK net maaş, 200 TL net yol yardımı alan bir personelin maaşından kesilebilecek icra tutarı, şu şekilde hesaplanmaktadır. Net ücretin dörtte biri olduğundan 750 TL icra, artı yan ödemelerin tamamı kuralına göre 200 TL yol yardım bedeli ile birlikte 950 TL icra kesintisi yapılabilir.