Doğalgazda 1 Aralık tarifesi belli oldu. Doğal Gazda Yıl Sonuna Kadar Zam Yok! 1 Aralık Tarifesi Belli Oldu

Doğal gaz fiyatlarında hem üreticileri hem de milyonlarca tüketici yakından ilgilendiren iki kritik konu açıklığa kavuşturuldu. BOTAŞ, 1 Aralık doğal gaz satış fiyatını kamuoyuna açıkladı. Buna göre yıl sonuna kadar doğal gaz fiyatına zam yapılmayacağı kesinleşti. Doğal gaz sektöründe yeni yılın ilk 3 ayı içinde herhangi bir olağanüstü gelişme yaşanmaması halinde doğal gaz fiyatlarına zam yapılması beklenmiyor.

Doğal gazda üreticiler ve tüketiciler, uzun bir süredir kafaları meşgul eden iki meselede rahat bir nefes aldı. BOTAŞ'ın 1 Aralık doğal gaz satış fiyatını açıklamasının ardından üretici ve tüketiciler merakla bekledikleri doğal gaza zam olup olmayacağı konusunu da açıklığa kavuşturmuş oldu. BOTAŞ tarafından yapılan açıklama doğrultusunda doğal gaz ücretine zam gelmeyeceği kesinleşti. Doğal gaz sektöründe beklenmeyen bir durum olmaması halinde, gidişata göre yeni yılın ilk üç ayında da zam yapılmaması öngörülüyor. Ocak, şubat ve mart aylarında doğal gaz sabit fiyattan ücretlendirilmeye devam edecek gibi görünüyor.

2020 Yılı Fiyat Politikası Şekillenecek

Doğal gaz sektöründe üretici ve tüketicilerin aklını uzun bir süredir meşgul eden diğer bir konu da doğal gaz ve elektrik üretimi olarak dikkat çekiyor. BOTAŞ önümüzdeki hafta salı günü doğal gaz ile elektrik üreten santrallerin üst düzey yöneticileri ile bir araya gelecek.

Doğal gaz sektöründe 2020 yılı içinde takip edilecek fiyat politikası hakkında bilgilendirmelerin yapılacağı bu önemli toplantıya BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'ın başkanlık yapacağı öngörülüyor. Bununla birlikte sektör kaynaklarından alınan en güncel bilgilere göre, söz konusu toplantının elektrik ve doğal gaz fiyatları açısından üreticinin önünü görmesi bakımından çok faydalı olacağı öğrenildi. Sektörün içinden sağlam kaynaklardan edinilen bir başka önemli detay ise BOTAŞ'ın özel sektörden gelen 2020 yılı gaz talebi konusunda uygulanacak yaptırımlar ve cezalar hakkında bilgi vermesinin beklendiği oldu.

Yeni Tarifeler Belli Oldu

BOTAŞ bu yıl doğal gaz fiyatlarına biri ağustos diğeri de eylül ayında olmak üzere iki kere zam yaptı. Doğal gaz ücretlerinde birim fiyatta yapılan artış, kümülatif olarak yüzde 37 seviyesini aştı. Bunun ardından vatandaş, gözünü kışın bastırdığı ve kombilerin çalışmaya başladığı bu dönemde 1 Aralık gaz tarifesine çevirdi. Meraklı bekleyiş bugün son buldu ve BOTAŞ'ın 1 Aralık satış fiyatı netleşti. Doğal gazda yeni bir artış yaşanmayacak. Yapılan açıklamaya göre doğal gaz fiyatları gerek konutta gerekse de elektrik üretiminde sabit tutuldu.

Doğal gaz sektöründe otorite olarak kabul edilen kaynaklar, önümüzdeki yıl itibarıyla ilk üç aylık dönemde herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması halinde herhangi bir zam yapılmasını beklemediklerini kaydetti. Dolar kuru kaynaklı risklerin gündeme gelmemesi durumunda doğal gaz fiyatlarına zam yapılmaması öngörülüyor.