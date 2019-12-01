Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 17:03 TSİ- Ekonomi G: Bugün 17:10 TSİ

Doğalgazda 1 Aralık tarifesi belli oldu

Doğalgazda 1 Aralık tarifesi belli oldu. Doğal Gazda Yıl Sonuna Kadar Zam Yok! 1 Aralık Tarifesi Belli Oldu
mask

Doğalgazda 1 Aralık tarifesi belli oldu. Doğal Gazda Yıl Sonuna Kadar Zam Yok! 1 Aralık Tarifesi Belli Oldu

Doğal gaz fiyatlarında hem üreticileri hem de milyonlarca tüketici yakından ilgilendiren iki kritik konu açıklığa kavuşturuldu. BOTAŞ, 1 Aralık doğal gaz satış fiyatını kamuoyuna açıkladı. Buna göre yıl sonuna kadar doğal gaz fiyatına zam yapılmayacağı kesinleşti. Doğal gaz sektöründe yeni yılın ilk 3 ayı içinde herhangi bir olağanüstü gelişme yaşanmaması halinde doğal gaz fiyatlarına zam yapılması beklenmiyor.

Doğal gazda üreticiler ve tüketiciler, uzun bir süredir kafaları meşgul eden iki meselede rahat bir nefes aldı. BOTAŞ'ın 1 Aralık doğal gaz satış fiyatını açıklamasının ardından üretici ve tüketiciler merakla bekledikleri doğal gaza zam olup olmayacağı konusunu da açıklığa kavuşturmuş oldu. BOTAŞ tarafından yapılan açıklama doğrultusunda doğal gaz ücretine zam gelmeyeceği kesinleşti. Doğal gaz sektöründe beklenmeyen bir durum olmaması halinde, gidişata göre yeni yılın ilk üç ayında da zam yapılmaması öngörülüyor. Ocak, şubat ve mart aylarında doğal gaz sabit fiyattan ücretlendirilmeye devam edecek gibi görünüyor.

2020 Yılı Fiyat Politikası Şekillenecek

Doğal gaz sektöründe üretici ve tüketicilerin aklını uzun bir süredir meşgul eden diğer bir konu da doğal gaz ve elektrik üretimi olarak dikkat çekiyor. BOTAŞ önümüzdeki hafta salı günü doğal gaz ile elektrik üreten santrallerin üst düzey yöneticileri ile bir araya gelecek.

Doğal gaz sektöründe 2020 yılı içinde takip edilecek fiyat politikası hakkında bilgilendirmelerin yapılacağı bu önemli toplantıya BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'ın başkanlık yapacağı öngörülüyor. Bununla birlikte sektör kaynaklarından alınan en güncel bilgilere göre, söz konusu toplantının elektrik ve doğal gaz fiyatları açısından üreticinin önünü görmesi bakımından çok faydalı olacağı öğrenildi. Sektörün içinden sağlam kaynaklardan edinilen bir başka önemli detay ise BOTAŞ'ın özel sektörden gelen 2020 yılı gaz talebi konusunda uygulanacak yaptırımlar ve cezalar hakkında bilgi vermesinin beklendiği oldu.

Yeni Tarifeler Belli Oldu

BOTAŞ bu yıl doğal gaz fiyatlarına biri ağustos diğeri de eylül ayında olmak üzere iki kere zam yaptı. Doğal gaz ücretlerinde birim fiyatta yapılan artış, kümülatif olarak yüzde 37 seviyesini aştı. Bunun ardından vatandaş, gözünü kışın bastırdığı ve kombilerin çalışmaya başladığı bu dönemde 1 Aralık gaz tarifesine çevirdi. Meraklı bekleyiş bugün son buldu ve BOTAŞ'ın 1 Aralık satış fiyatı netleşti. Doğal gazda yeni bir artış yaşanmayacak. Yapılan açıklamaya göre doğal gaz fiyatları gerek konutta gerekse de elektrik üretiminde sabit tutuldu.

Doğal gaz sektöründe otorite olarak kabul edilen kaynaklar, önümüzdeki yıl itibarıyla ilk üç aylık dönemde herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması halinde herhangi bir zam yapılmasını beklemediklerini kaydetti. Dolar kuru kaynaklı risklerin gündeme gelmemesi durumunda doğal gaz fiyatlarına zam yapılmaması öngörülüyor.

Bugün 17:03 TSİ Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Asgari Ücret Zammına Yönelik Kritik Tarih Netleşti! mask
Asgari Ücret Zammına Yönelik Kritik Tarih Netleşti!
Bankalarda Yeni Dönem: Artık O İşlem İçin Ücret Alınacak! mask
Bankalarda Yeni Dönem: Artık O İşlem İçin Ücret Alınacak!
Serbest piyasada döviz fiyatları 29 Kasım 2019 mask
Serbest piyasada döviz fiyatları 29 Kasım 2019
Bakandan Öğrencilere Büyük Müjde! mask
Bakandan Öğrencilere Büyük Müjde!
Asgari Ücret İçin Türk - İş'in İstediği Rakam Belli Oldu! mask
Asgari Ücret İçin Türk - İş'in İstediği Rakam Belli Oldu!
Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi Belli Oldu: Dudak Uçuklatan Para! mask
Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi Belli Oldu: Dudak Uçuklatan Para!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Mehmet Ali Erbil'in Sağlık Durumu Nasıl? Yeşim Erbil Anlattı... mask
Mehmet Ali Erbil'in Sağlık Durumu Nasıl? Yeşim Erbil Anlattı...
Asgari Ücret İçin Türk - İş'in İstediği Rakam Belli Oldu! mask
Asgari Ücret İçin Türk - İş'in İstediği Rakam Belli Oldu!
Asgari Ücret Zammına Yönelik Kritik Tarih Netleşti! mask
Asgari Ücret Zammına Yönelik Kritik Tarih Netleşti!
Otobüsün Arkasında Cinsel İlişkiye Girdiler: Yakalanmalarına Rağmen Pes Etmediler! mask
Otobüsün Arkasında Cinsel İlişkiye Girdiler: Yakalanmalarına Rağmen Pes Etmediler!
Türk Fenomen Üstsüz Poz Paylaştı: Sınırları Zorladı! mask
Türk Fenomen Üstsüz Poz Paylaştı: Sınırları Zorladı!
Türkiye'ye Korkutan Deprem Uyarısı! 3 Avrupa Ülkesi Ardı Ardına Sallanmıştı... mask
Türkiye'ye Korkutan Deprem Uyarısı! 3 Avrupa Ülkesi Ardı Ardına Sallanmıştı...

GALERİ

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı mask
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Erzincan'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi mask
Erzincan'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Zonguldak'ta trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı mask
Zonguldak'ta trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Düzce’de fabrika yangını mask
Düzce’de fabrika yangını
Sürücülerin kar ile imtihanı mask
Sürücülerin kar ile imtihanı
Otomobilin sokak içerisinde takla attığı anlar kamerada mask
Otomobilin sokak içerisinde takla attığı anlar kamerada
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL