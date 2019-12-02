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Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li vekiller ile bir araya gelerek Ümraniye'de yer alan bir et restoranında yemek yedi. Sosyal medyada büyük gündem yaratan fotoğraflarda masada alkollü içeceklerin olduğu görüldü.

Emir Yılmaz
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İBB Başkanı İmamoğlu, CHP'li vekiller ile bir araya gelerek Ümraniye'de yer alan lüks bir restoranda akşam yemeği yedi. Sosyal medyada büyük gündem olan görüntülerde masadaki şarap ve rakının varlığı gözlerden kaçmadı. İşte Twitter'ın kısa sürede en çok konuşulan konusu olan o görüntüler...

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