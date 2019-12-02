Serbest piyasada döviz fiyatları 02 Aralık 2019

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7530 liradan alınan dolar 5,7550 liradan, 6,3410 liradan alınan euro ise 6,3430 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,75 liradan, euro ise 6,32 liradan satılmıştı.