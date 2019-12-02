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Serbest piyasada döviz fiyatları 02 Aralık 2019

Serbest piyasada dolar 5,7550 liradan, euro ise 6,3430 liradan haftaya başladı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7530 liradan alınan dolar 5,7550 liradan, 6,3410 liradan alınan euro ise 6,3430 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,75 liradan, euro ise 6,32 liradan satılmıştı.
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