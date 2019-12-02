İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7530 liradan alınan dolar 5,7550 liradan, 6,3410 liradan alınan euro ise 6,3430 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,75 liradan, euro ise 6,32 liradan satılmıştı.
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Serbest piyasada döviz fiyatları 02 Aralık 2019
Serbest piyasada dolar 5,7550 liradan, euro ise 6,3430 liradan haftaya başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz