O İlçede Okullar Tatil Edildi! Yılın İlk Kar Tatili...

Erzincan Refahiye ilçesinde bugün gece saatlerindei itibaren başlayan yoğun kar yağışı hala etkisini devam ettiriyor. İlçede taşımalı eğitim yapılan yerlerde okulların 1 gün süreyle tatil edilmesine karar verildi.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Refahiye ilçesindeki olumsuz hava koşullarından dolayı taşımalı eğitimin gerçekleştirildiği okullarda bugün itibarıyla eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Takım Otobüsüyle Mahsur Kaldılar

Kayseri'de misafir oldukları maçtan dönen sporcuları taşımakta olan otobüs, yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle Erzincan Refahiye ilçesi Akarsu civarında kara saplanıp kaldı.

Yapılan ihbarla hemen olay yerine giden Jandarma, polis ve AFAD ekipleri; takım otobüsleri kara saplanan sporcuları, karayolları ekipleri tarafından yapılan yardımla birlikte 1 saatlik çalışma sonucunda kurtarmayı başarabildiler.