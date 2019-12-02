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Çankaya'lı öğrencilerden alkışlanacak proje

Çankaya Belediyesince uygulamaya koyulan "Şanslı Engel Tanımaz" projesi bir yılını tamamladı. Proje kapsamında öğrenciler haftada bir gün barınaktaki sahipsiz yavru köpeklerin beslenmesi, bakımı, temizliğini üstlendi.

Tuğçe Cantürk
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Projeye katılan Şehit Polis Fehmi Şahin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi de yine dostlarını ziyaret ettiler.  

Çankaya Belediyesince uygulamaya koyulan "Şanslı Engel Tanımaz" projesi bir yılını tamamladı. Proje kapsamında öğrenciler haftada bir gün barınaktaki sahipsiz yavru köpeklerin beslenmesi, bakımı, temizliğini üstlendi. Projeye katılan Şehit Polis Fehmi Şahin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi de yine dostlarını ziyaret ettiler.  

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Şehit Polis Fehmi Şahin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri ile birlikte engelli bireylerin empati, iletişim ve duygu duyularının gelişmesini sağlayacak ‘Şanslı Engel Tanımaz’ projesini hayata geçirdi. Proje, engelli öğrencilerin çevreleri hakkında farkındalık geliştirmelerini ve insanlar dışında diğer canlıların da yaşam hakkı olduğunu fark etmelerini amaçlıyordu.

Proje kapsamında öğrenciler, haftada bir saat, merkezin Yavru Sahiplenme (YAVSA) bölümünde vakit geçirdi. Engellilerin el, göz, psikomotor ve zihinsel gelişim alanlarının desteklenmesinin yanı sıra engellilerin empati ve iletişim kurma becerilerinin geliştirilmesini de hedefleyen proje uzman veterinerlerin gözetiminde yürütüldü. 

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Bugün 09:44 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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