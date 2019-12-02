Yenimahalle Belediyesi'nden vatandaşlara mantar kursu

Mantar yetiştirmek isteyenler YENİMEK’te

Son zamanlarda çok sayıda vatandaşın geçim kaynağı olan mantar yetiştiriciliği, Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları’nda ders olarak veriliyor.

Uygulamalı olarak öğrendiler

Bu kapsamda YENİMEK’inBatıkent Uğrak ve Meydan şubelerinde “Mantar Yetiştiriciliği” kursu alan vatandaşlar, belediye tarafından Çubuk’ta bulunan İnci Mantar Tesisleri’ne götürülerek yerinde uygulamalı eğitim aldı.

Tesiste kurs öğretmenleri ile birlikte mantar odalarını karış karış gezen kursiyerlere, tesis personeli mantar yetiştiriciliği ile ilgili oda, bölüm, nemlendirme, havalandırma, kompost yapımı, mantarın toplanması ve hasatı gibi konuları uygulamalı olarak anlattı.

“Mantar yetiştiriciliği geçim kapısı oldu”

Geziden dolayı çok memnun olduklarını dile getiren kursiyerler “Yenimahalle Belediyesi’ne bize böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ederiz. Doğadaki yağmur, güneş, nem mantar için önemli. Biz bunu yapay iklimlendirmeyle, doğadakinin en yakınını öğrenmeye çalışıyoruz. Çok güzel bilgiler öğrendik. Uygulamalar yaptık. İçimizde tesis açmayı düşünenler bile var” dedi.

YENİMEK’in vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise “Vatandaşların talepleri doğrultusunda kurslar açmaya devam ediyoruz. Mantar yetiştiriciliği de revaçta olan meslekler arasında. Mantar yetiştiriciliği geçim kapısı oldu. Vatandaşlarımız hem hobi ediniyor, hem de bu işten para kazanarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Bizim amacımız herkesin yaşamaktan mutlu oldu bir Yenimahalle” diye konuştu.