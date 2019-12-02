Nitelikli hizmet için hizmet içi eğitimler devam ediyor

Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından Meclis Konferans Salonunda düzenlenen “İşyerinde Etkili İletişim Becerileri, Vatandaşla İlişkiler ve Hipnotik Dil Kalıplarıyla İkna Yöntemi” konulu eğitim, belediye personelinin katılımıyla gerçekleşti. Güvenlik – Yüz Okuma – İnsan İlişkileri Uzmanı Halim Altınışık tarafından verilen eğitim, personel tarafından da büyük beğeni ile karşılandı.

“İş yaşamında iletişim ve etkileşim” konusuna ayrı bir parantez açıldığı eğitim programında, “Başkalarına karşı saygılı ve düşünceli olmadıkça iyi ilişki ve iletişim mümkün değildir” ana mesajı da verildi. Teorik bilgilerin verildiği seminerde ayrıca Altınışık yüz okuma tekniğini seminere katılanlara uygulamalı olarak da gösterdi.

Vatandaşlara nitelikli hizmet sunmak için Keçiören Belediyesi olarak belli aralıklarla çalışanlarına yönelik eğitim seminerleri düzenlediklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Keçiörenli değerli, biz de bu değere uygun bir hizmet anlayışını sunma gayretindeyiz. Belediye personelimizin vatandaşlarımıza yönelik her türlü hizmeti en iyi ve nitelikli şekilde verebilmesi için farklı konularla ilgili eğitim seminerleri düzenliyoruz. Alanında uzman kişilerce verilen seminerler ile hem personelimizi bilinçlendiriyor hem de Keçiörenli’lere hak ettiği kaliteli ve iyi hizmeti sunuyoruz" dedi.

Daha önce de ‘Afet Bilinci ve Yangında Tahliye’ ve ‘Güvenli Sürüşün Temel Kuralları’ ‘Etkili iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü’ konulu eğitimler verdiklerini vurgulayan Başkan Altınok, hizmet içi eğitimlerin devam edeceği bilgisini verdi.​