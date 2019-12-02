Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları sona erdi

Marka Buluşmaları’nın son gününde 67 konuşmacı yer alırken 11 farklı salonda atölyeler, eğitimler ver sertifika programları gerçekleşti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları etkinlik alanını ATO Başkanı Gürsel Baran, Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları Çalışma Grubu Başkanı Nihat Uysallı, Başkan Yardımcısı Süleyman Ekinci ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte gezdi. Gençlerin ilgi gösterdiği akıllı teknolojiler içeren bölümleri inceleyen Hisarcıklıoğlu, drone eğitimi alan bir katılımcıya da sertifikasını taktim etti. Hisarcıklıoğlu, Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları için ATO Yönetimini kutladı.

150 İHTİYAÇ KALEMİNE KARŞI 40 BİN ÜRÜN”

Buluşma’nın son gününde Congresium üst salonlarında paneller ve konuşmalar devam etti. Trend Avcısı M. Serdar Kuzuoğlu, “Yeni İnsan ve Yeni Haller” adlı sunumunda ihtiyaç fazlası üretimin pazarlama alanını doğdurduğunu belirterek, tüketicilerin de pazarlama stratejilerinden etkilenerek ihtiyaçları olmayan tüketim alışkanlıkları edindiğini anlattı. Kuzuoğlu, “1980’lerde büyük alışveriş merkezlerinin raflarında yer alabilecek ürün sayısı 8 bin civarıyken 2000’li yıllarda raflar 40 bin ürünle sıralı. Bir aile aylık 150 ihtiyaç kalemini edinmesi gerekirken raflardaki 40 bin ürüne maruz kalıyor” dedi.

“ARA MALINI KENDİMİZ ÜRETMELİYİZ”

“Uluslararası Siyasi Gelişmelerin Ekonomik Parametreler ve Firmalar Üzerine Etkisi” başlıklı sunum ise Akademisyen, Ekonomist ve Yazar Prof. Dr. Emre Alkin tarafından yapıldı. Türkiye’nin, dünyanın en büyük 18. ekonomisi olduğunu belirten Alkin, “Cari açık ve bütçe açığı bizim yumuşak karnımız. İthal ettiğimiz ara malını kendimiz üretmeli, döviz kazandıran faaliyetleri artırmalıyız. Gelişmiş ülke ile gelişmekte olan ülke arasındaki fark, yatırımların önceliğinin tespitidir” dedi.

“DEVİR KRİPTO PARA DEVRİ

Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Önder Halisdemir, “Faizin Sonu: Yeni Finansal Mimari” adlı sunumunda, merkez bankaları, kamu düzenleyici otoriteleri ve özel düzenleyici otoriteler hakkında bilgi verdi. Kağıt paraların yerini kripto paralara bırakacağını kaydeden Halisdemir, gelişen teknolojilerin istihdam alanında gerçekleştireceği etkileri anlattı.

TÜRKİYE’NİN İLK ANİMASYON STÜDYOSU ANKARA’DAN

Yönetmen, Yapımcı İsmail Fidan, “Animasyon Sektöründe Markalaşma” başlıklı konuşmasında Türkiye’de ilk defa Ankara’da kurulan animasyon stüdyolarında yaratılan, TRT’nin Rafadan Tayfa çizgi filminin başarı hikayesini anlattı. Fidan, Ankara’da kurdukları İSF Studios’un yüksek teknolojili ekipmanı ve çalışma kadrosu ile kuşaklararasında köprü oluşturduğunu söyledi. Fidan, ‘Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin 27 Aralık’ta sinemalarda gösterime gireceğini bildirdi.

“GELENEKSEL ENDÜSTRİYE, ALTERNATİF ENERJİ KAYNAĞI”

Uluslararası Denizcilik Odası ve CIPR Enerji Liderlik Platformu Üyesi Stuart Neil, “Dünyayı Değiştirmek: Enerji ve Denizcilik Şirketleri PR Profesyonellerinden Ne İstiyor” başlıklı sunumunda geleneksel endüstriye alternatif enerji kaynaklarının sağlanması gerektiğini söyledi. İletişim yöntemlerinin değişmesiyle birlikte bakış açılarının da değiştiğini söyleyen Neil, halkla ilişkiler alanında çalışanların itibar yönetimi ile yeni yöntemlere karşı güven oluşturmaları gerektiğini dile getirdi.

SOSYAL MEDYANIN ETKİLEYEN İSİMLERİ

“Influencer Marketing'de Markalaşma” başlıklı panel Nilüfer Gürtekin Yalçınkaya moderatörlüğünde altı fenomen isimle yapıldı. Panelistlerden ‘Var Böyle Tipler’ hesabının sahibi Influencer Kıvanç Talu, markaların takipçi kitleye yönelik doğru konularda, doğru şekillerde içerik üretimi sağlaması gerektiğini söyledi. Blogger Ahmet Faik Karanis, marka iş birliklerinde yalnızca kullanıp beğendiği ve tavsiye edebileceği ürünleri takipçileri ile paylaştığını anlattı. Influencer ve Fotoğraf Sanatçısı Hakan Kütahya, stiline uygun ve yaşamını yansıtan içerikler üreterek kendi markasını oluşturduğunu söyledi. Mad Bangz CEO’su Melis Ayça Değirmencioğlu, Ankara’da kurduğu markasını örnek göstererek başarılı olmak için İstanbul’da faaliyet göstermek gerekmediğini, dijital ortamla birlikte coğrafi sınırların kalktığını söyledi. Stilist ve Moda Bloggerı Gamze Biran, markalaşma aşamalarının finans yönetimini de beraberinde getirdiğini anlattı. Blogger Saadet Algan, sosyal medyada güvenilir bir içerik üreticisi olmanın ilk koşulunun güvenir olmaktan geçtiğini kaydetti.

-“DERDİ OLMAYAN BİR SÖYLEMİN SEYİRCİYLE BULUŞMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR”-

Aktör Erdal Beşikçioğlu “Sinemada Karakter Yönetimi” başlıklı panelde konuştu. Sinema perdesindeki karakterlerin izleyici tarafından kabul görmesine ilişkin koşulları anlattı. Beşikçioğlu, “Derdi olmayan bir söylemin seyirciyle buluşması mümkün değildir” dedi. Konuşmasının ardından salondaki dinleyicilerin sorularını yanıtlayan Beşikçioğlu, büyük çoğunluğunun İstanbul’da çekildiği dizi ve filmler için: “Ankara’da dizi çekmek İstanbul’un 3/1’i maliyete geliyor. Ulaşımdan sete kadar Ankara bu işi yapmak için daha kolay imkanlar sunuyor. İstanbul ikonikleşmiş bir kentimiz fakat Türkiye’deki her bir şehir farklı değerleri ile dizi çekmeye çok uygun” diye konuştu.

-“SOSYAL MEDYA DOĞRU BİLGİYE ERİŞİMİ ZORLAŞTIRIYOR”-

Ingage Dijital Pazarlama Teknoloji ve Ürün Geliştirme Müdürü Bora Denizci “Dijitalleşme ile Birlikte Değişen Kullanıcı Davranışları” adlı sunumunda internet kullanım oranlarının artarak bilgiye ulaşmayı kolay, doğru bilgiye ulaşmayı ise zor kıldığını söyledi. Denizci, “Özellikle sosyal medya ile birlikte bir temele dayanmayan yanlış bilginin yayılması çok kısa zamanda gerçekleşiyor. Bu yanlış bilgi ise çoğunlukla kara propaganda için kullanılıyor” dedi.

-“TÜKETİCİ DENEYİMİ MARKANIN KADERİNİ BELİRLER”-

“Empati: Çok Kanallı Bir Dünya'da Büyük CX'i Çözmenin Kilidi” adlı sunumunda Forbes Teknoloji Yazarı Oisin Lunny, insanlığın mobil teknolojileri büyük bir hızla tükettiğini anlattı. Lunny, “Bizler bilginin çıkış noktasıyız. Her şey öyle büyük bir hızla bizlere ulaşıyor ki bunları işleyerek bilgi haline getirecek vaktimiz olmuyor” diye konuştu. Lunny, 2010’lu yıllarla birlikte tüketici deneyiminin önem kazandığını ve kötü tüketici deneyiminin büyük bir markayı günler içinde milyonlarca dolarlık zarara uğratabileceğini dile getirdi.

“REKLAM VEREN ÇÖZÜLMESİ GEREKEN PROBLEMİNİ BİLMELİ”

Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (GMK) Üyeleri ile yapılan panelin moderatörlüğü Fol Studio Yaratıcı Yönetmeni, GMK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Ölmez tarafından yapıldı. Panelistlerden Titrifikir Kurucu ve Yaratıcı Yönetmeni, GMK Üyesi Cem Akar, tasarımın tek başına anlam yaratan bir alan olmadığını belirterek, ajansların fikir üretme süreçlerinden bahsetti. TBWA İstanbul Tasarım Yönetmeni ve GMK Üyesi Özge Güven, iyi bir tasarım yaratabilmek için konuya tüm yönleriyle hakim olmak gerektiğini belirtti. Tasarımcı ve GMK Üyesi Engin Kafadar, iyi bir reklam verenin markasını ve problemini bilerek çözüm üretmek istemesi gerektiğinin altını çizdi.

“BAŞARMAK İSTEDİKLERİNİZİ DÜŞÜNEREK MOTİVE OLUN”-

Girişimci, Yazar Jamil Qureshı “Yüksek Performans Psikolojisi” adlı konuşmasında başarıya giden yolda kişinin öz farkındalığa sahip olmasının, güçlü ve zayıf yönlerini iyi bilmesinin gerekliliğinden bahsetti. Qureshı, “İnsanlar, kaybetmekten korktukları şeyleri düşünerek değil başarmak istedikleri şeyleri düşünerek daha çok motive oluyorlar. Bu sebeple iş dünyasında yüksek performans elde etmek için olumlu şeylere odaklanarak yola çıkmak gerekiyor” dedi.

“OLUMSUZ STRES BİREYLERİ ENGELLER”

Yazar, Konuşmacı ve Meditatif Rehber Mert Güler “Yeni Nesil Stres Yönetimi” sunumunda hayatındaki düğümlerden ve bu düğümleri nasıl çözdüğünden bahsetti. Olumlu ve olumsuz stresi türlerini anlatan Güler, “Olumsuz stres bireyleri engeller. Olumlu stres yönetilebilirse insanları motive eder, stressiz hayat mümkün değil, bu yüzden stres ile başa çıkmayı öğrenmek gerekiyor” diye konuştu.

“SAHTE, TAKLİT VE KAÇAK ÜRÜN”

“Sürdürülebilir Marka Olmak İçin Sahte, Taklit ve Kaçak Ürünler İle Neden Ve Nasıl Mücadele Etmeliyiz?” başlıklı panel Kurumsal İletişim Danışmanı Özlem Dalga tarafından modere edildi. Panelistlerden Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği (ETMK) Başkanı Eray Sertaç Ersayın, markaların arkasında sadece ürünün değil bir vaadin olduğunu ve sahtecilerin ürünle birlikte o ürünün arkasındaki vaadi de çaldığını anlattı. Ersayın, “Sahte ürün üretimiyle oluşan kayıp sadece maddi değil kuşaktan kuşağa aktarılan iş yapma değerlerini de yok ediyor. Sahte marka ile süren bir endüstrinin devamlılığı mümkün değildir” dedi.

Marka Koruma Grubu Sözcüsü Aslıhan Aydınlık, dünya ticaretinin yüzde 2,5’inin sahte ve kaçak ürünlerle işlediğini bu rakamın yaklaşık 500 milyar dolara denk geldiğini belirtti. Aydınlık, “Sahte, kaçak ve taklit piyasasını konuşuyoruz çünkü markaların sürdürülebilirliği ile ilgili büyük bir tehdit olarak karşımıza çıkarak yerli üreticinin önünde büyük bir engel yaratıyor” dedi.

Sahte ürünleri tasarım ve üretim süreçleri açısından ele alan Tasarımcı Özlem Tuna, sahte ürünlerin sanatçının motivasyonunu kırdığını ve yaratıcı gücü olumsuz etkilediğini söyledi. Uluslararası alanda daha güçlü marka değerleri ile ön plana çıkabilmek için devletin ve kurumların küçük markaların yanında olması gerektiğini söyleyen Güleç, “Devlet ile birlikte olduğumuzda sesimizin daha güçlü olacağına inanıyorum” diye konuştu.

“TEKNOLOJİYİ FARKLI KULLANAN MARKA SIYRILIR”

Demirören Medya Grubu Dijital Mecralar ve MedyaNet Reklam Grup Başkanı Metin Güleç, “Dijitalle Birlikte Büyümenin Yolları” dönüşüm ve karlılığın dijital yatırımdan geçtiğini dile getirdi. Güleç, “Gelişen teknolojilere erişimin kolaylaştığı günümüz koşullarında farklılık yaratarak sıyrılmak için teknolojiyi yaratıcı şekillerde kullanıp markamızı büyütmeliyiz” dedi.

UAMB’DA SON GÜN EĞİTİMLERİ

Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları’nın son günü 11 ayrı salonda 40’ı aşkın başlıkla alanında yetkin isimler ve üniversite öğretim üyeleri tarafından verilen eğitimlerle adeta bir eğitim fırtınası estirildi. Bu eğitimler arasında, “Dijital Medyada Trendler”, “Neden Dijital Pazarlamacı Olmalıyım”, “Kişiler İçin Etkili Linkedin Kullanımı”, “Dijital İletişimciler Görsel Hikâye Anlatmanın Gücünü Nasıl Kullanır?”, ”Geçmişten Günümüze Sinemada Simgeler”, “Yeni Medyada Görsel Hikâye Anlatımı”, “Görsel İşitsel Anlatı Üretici Olarak Akıllı Telefonlar”, “Animasyon ve Video Oyunlarının Dünyası”, “Yeni Zamanlarda Marka Sadakati”, “Dijital Siyasal İletişim”, “İletişim Kampanyalarında Artırılmış Gerçeklik”, “Fenomen olmak ya da Olmamak”, “Yaratıcı Yazarlık Atölyesi” “Ambalaj Tasarımı ve Marka”, “Kurumsal Kimlik ve Marka” gibi konular yer aldı.

ATO BAŞKANI BARAN GENÇLERLE E- SPOR OYUNLARINA KATILDI

Üç günlük büyük buluşma BKM Mutfak ekibinin ‘Black Mirror’ ve ‘Gordion Düğümü’ skeçleri ile sonlandı. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları’nın alt salonunda canlı satranç gösterileri, drone eğitim programları, elektronik oyunlar ve daha pek çok aktivitenin yer aldığı etkinlik alanı da program sürecinde Başkentliler tarafından ilgi gördü. Ankara’dan ve Türkiye genelinden üniversiteler ve markalar fuar alanında stantlar, aktivite alanları ve sergilerle Buluşma’da yer aldı.

Etkinlik alanını gezerek katılımcılardan bilgi alan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran gençlerle karşılıklı e-spor oyunu oynadı.