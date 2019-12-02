Yenimahalle Dostları, İlkadım’da buluştu

Dernek Başkanı Ahmet Ülger’in ev sahipliğinde düzenlenen geceye Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, belediye meclis üyeleri, genç, yaşlı çok sayıda Yenimahalleli katıldı.

Her zaman birlik olalım

Yenimahalle dostlarını yalnız bırakmayan, kendisi de YENDER üyesi olan Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal “Bu dernekler oluşurken öncelikle Yenimahalle dostluğunu, komşuluğunu, arkadaşlığını ve Yenimahalle’de Mustafa Kemal Atatürk’ün hedeflediği çağdaş uygarlık düzeyini yakalamayı amaçladık. Bunun için bir araya gelmiş insanlarız. Ayrımız, gayrımız olmasın. Her zaman birlik olalım” dedi.

Yenimahalle’ye emek verenlere plaketle teşekkür

2012 yılında kurulan YENDER’in faaliyetleri hakkında konuklara bilgi veren Dernek Başkanı Ahmet Ülger de Yenimahalle’ye kazandırdıkları ve derneklere yaptığı destekler için Başkan Yaşar’a tüm Yenimahalle Dostları adına teşekkür etti.

Gecede Yenimahalle’ye emeği geçenler de plaketle ödüllendirildi. 1991-2001 yılları arasında Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak hizmet veren Şemsettin Dermez’in plaketini de Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal verdi.