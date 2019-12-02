Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:31 TSİ- Belediye G: Bugün 13:02 TSİ

Yenimahalle Dostları, İlkadım’da buluştu

Yenimahalle Dostları Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Birlik ve Dayanışma Yemeği’nin 5’incisi Yenimahalle Belediyesi İlkadım Salonu’nda düzenlendi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Dernek Başkanı Ahmet Ülger’in ev sahipliğinde düzenlenen geceye Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, belediye meclis üyeleri, genç, yaşlı çok sayıda Yenimahalleli katıldı. 

Her zaman birlik olalım

Yenimahalle dostlarını yalnız bırakmayan, kendisi de YENDER üyesi olan Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal “Bu dernekler oluşurken öncelikle Yenimahalle dostluğunu, komşuluğunu, arkadaşlığını ve Yenimahalle’de Mustafa Kemal Atatürk’ün hedeflediği çağdaş uygarlık düzeyini yakalamayı amaçladık. Bunun için bir araya gelmiş insanlarız. Ayrımız, gayrımız olmasın. Her zaman birlik olalım” dedi.

Yenimahalle’ye emek verenlere plaketle teşekkür

2012 yılında kurulan YENDER’in faaliyetleri hakkında konuklara bilgi veren Dernek Başkanı Ahmet Ülger de Yenimahalle’ye kazandırdıkları ve derneklere yaptığı destekler için Başkan Yaşar’a tüm Yenimahalle Dostları adına teşekkür etti.

Gecede Yenimahalle’ye emeği geçenler de plaketle ödüllendirildi. 1991-2001 yılları arasında Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak hizmet veren Şemsettin Dermez’in plaketini de Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal verdi.

# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
etiSEM mutfağında şampiyon şef mask
etiSEM mutfağında şampiyon şef
Gölbaşı Belediyespor evinde galip mask
Gölbaşı Belediyespor evinde galip
Başkan Altınok, ‘Sıfır atık projesine' katkı veren öğrencileri ödüllendiriyor mask
Başkan Altınok, ‘Sıfır atık projesine' katkı veren öğrencileri ödüllendiriyor
Yazarlar Mamaklı öğrencilerle buluştu mask
Yazarlar Mamaklı öğrencilerle buluştu
Altındağ'da hedef yerli turist mask
Altındağ'da hedef yerli turist
Beypazarı'nda sosyal yardımlar iç ısıtıyor mask
Beypazarı'nda sosyal yardımlar iç ısıtıyor
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi mask
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi
Çankaya Belediyesi'nden sıcak çorba mask
Çankaya Belediyesi'nden sıcak çorba
Pursaklar’da ilçe danışma toplantısı yapıldı mask
Pursaklar’da ilçe danışma toplantısı yapıldı
Çankaya'dan rehber köpek farkındalığına destek mask
Çankaya'dan rehber köpek farkındalığına destek

Bugün 10:31 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Gölbaşı Belediyespor evinde galip mask
Gölbaşı Belediyespor evinde galip
Güzelkent'te 1200 kişi yüzme öğrendi mask
Güzelkent'te 1200 kişi yüzme öğrendi
Altındağ'da hedef yerli turist mask
Altındağ'da hedef yerli turist
Beypazarı'nda sosyal yardımlar iç ısıtıyor mask
Beypazarı'nda sosyal yardımlar iç ısıtıyor
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi mask
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi
Çankaya Belediyesi'nden sıcak çorba mask
Çankaya Belediyesi'nden sıcak çorba
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücret Zammına Yönelik Kritik Tarih Netleşti! mask
Asgari Ücret Zammına Yönelik Kritik Tarih Netleşti!
Otobüsün Arkasında Cinsel İlişkiye Girdiler: Yakalanmalarına Rağmen Pes Etmediler! mask
Otobüsün Arkasında Cinsel İlişkiye Girdiler: Yakalanmalarına Rağmen Pes Etmediler!
Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı! mask
Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı!
53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu! mask
53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu!
Bankalarda Yeni Dönem: Artık O İşlem İçin Ücret Alınacak! mask
Bankalarda Yeni Dönem: Artık O İşlem İçin Ücret Alınacak!
Bu Haber Sigara İçenleri İlgilendiriyor: Kötü Haber Verildi! mask
Bu Haber Sigara İçenleri İlgilendiriyor: Kötü Haber Verildi!

GALERİ

Çin’de yol çöktü 3 kişi kayıp mask
Çin’de yol çöktü 3 kişi kayıp
Esad güçleri İdlib’de pazar yerine saldırdı mask
Esad güçleri İdlib’de pazar yerine saldırdı
Rusya’dan Çin’e doğal gaz akışı başladı mask
Rusya’dan Çin’e doğal gaz akışı başladı
Rus savaş uçakları İdlib’de pazar yerini vurdu mask
Rus savaş uçakları İdlib’de pazar yerini vurdu
Ormanda bulunan kafes mantarı görenleri şaşırttı mask
Ormanda bulunan kafes mantarı görenleri şaşırttı
Işıksız kavşakta’ki trafik kazası kamerada mask
Işıksız kavşakta’ki trafik kazası kamerada
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL