Keçiören'de öğrenciler kedi sahiplendi

Sağlık sorunları yaşayan bir vatandaş tarafından barınağa bırakılan 1,5 yaşındaki erkek Ankara Kedisi sahiplendirme çalışmaları kapsamında Ata Çocukları Anaokulu öğrencilerine verildi. Ata Anaokulu öğrencileri makam ziyareti esnasında Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’tan bir kedi istediler. Altınok çocuklara, hayvan barınağına 10 gün önce sahibi tarafından bırakılan kediyi sahiplenebileceklerini söyledi. Çok mutlu olan çocuklar gerekli sağlık kontrollerinden geçen kediyi sahiplenerek ona “Pamuk” ismini verdiler.

KEDİYE İYİ BAKMA SÖZÜ

Çocuklarla ilk buluşmalarında eğlenceli hareketleriyle ilgi odağı olan Ankara Kedisi, Veteriner Hekim Mevlüt Şamil Baran’ın bakımla ilgili bilgilendirmesinin ardından mama, mama kabı ve kumu ile birlikte çocuklara teslim edildi. Ayrıca Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan kedi evi de çocuklara hediye edilirken, çocuklar da Başkan Altınok’a kediye çok iyi bakacaklarının sözünü verdiler.

“SAHİPLENMENİN İLK KOŞULU SEVMEKTİR”

Satın almak yerine, sokaklarda yaşayan canlıların korunup sahiplenilmesini tavsiye ettiklerini ve özellikle çocukların merhametli ve sorumluluk sahibi yetişmelerini önemsediklerini dile getiren Başkan Turgut Altınok şunları söyledi:

“Yüce Allah’ın yarattığı güzel varlıklarımıza her daim sahip çıkacağız, dinimiz hayvanlara merhamet etmemizi, korumamızı, sevmemizi emrediyor; eziyeti, işkenceyi ve haklarını çiğnemeyi ise şiddetle men ediyor. Hayvanlar bir oyuncak, bir eğlence metası, bizim malımız değil. Hayvanlar da aynı bizler gibi bir cana, duygulara sahip. Sevgiye ve şefkate ihtiyaçları var. Tedavileri yapılan sokak hayvanlarını web sayfamızdan ‘sahiplenmek istiyorum’ linki sayesinde sahiplendiriyoruz, onlar da gönüllü hayvan severler sayesinde sıcak bir yuvaya kavuşuyor. Sahiplenmek yaşatmaktır, sahiplenmenin ilk koşulu da sevmektir” diye konuştu.

Altınok çocuklara hitaben, “Meleklerimiz ve çiçeklerimizin Ankara Kedimize çok iyi bakacağına inanıyorum” ifadesini de sözlerine ekledi.