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Usta kalemlerle genç yeteneklerle bir araya geliyor

Mamak Belediyesi dilimize, kültürümüze yeni yazarlar kazandırmak amacıyla düzenlediği Yazarlık Okulu projesinde kapsamında, usta kalemlerle genç yetenekler bir araya getirmeye devam ediyor. 

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Mamak Belediyesi Musıkî Muallim Mektebi’nde her hafta cumartesi günleri iki saat boyunca gerçekleşen eğitimlerde genç kuşaklar, Türkçe düşünme ve düşündüklerini güzel yazabilme becerileri geliştirebilme fırsatı yakalıyor. İki kur üzerinden gerçekleşen eğitimlerde, metin okumaları ve çözümlemelerine, hikâye, roman, şiir, deneme, inceleme-eleştiri, makale ve fıkra yazımının inceliklerine yer veriliyor.

Projeler üretmeye devam edeceğiz

Yazarlık Okulu ile genç yeteneklerin Türkçe düşünme ve düşündüklerini güzel yazabilme becerileri geliştirebilmelerini amaçladıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Alınan eğitimlerle geleceğin yeteneklerinin Mamak’tan çıkmasını istiyoruz. Bunun içinde vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal gelişimleri için projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi. Başkan Köse, tüm gençleri Yazarlık Okulu projesine katılarak kendilerini geliştirmeye davet etti.
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Bugün 11:03 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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