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Gölbaşı Belediyesi'nden ücretsiz diş sağlığı hizmeti

Gölbaşı Belediyesi Diş Kliniğine yeni diş ünitinin alınması sonrası diş tedavileri hız kazandı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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İnsan odaklı hizmet anlayışı ile Gölbaşı halkına hizmet veren Gölbaşı Belediyesi, sağlık alanında da tüm ilçeye  hizmet vermeye devam ediyor. Bu doğrultuda artan hasta sayısı göz önünde bulundurularak Gölbaşı Belediyesi Diş Kliniğine yeni diş üniti kazandırıldı.

ÜCRETSİZ DİŞ TEDAVİSİ

Gölbaşı Belediyesi’nin ücretsiz olarak verdiği ağız ve diş sağlığı hizmeti ilçe halkından büyük ilgi görürken, belediyenin  diş kliniğine müracaat eden hastalar, diş taşı temizliği, dolgu, diş çekimi, florlama gibi birinci basamak sağlık hizmeti alabiliyor. İleri derecede tedavi görmesi gereken hastalar ise tam teşekküllü hastanelere yönlendiriliyor. Klinikte, çocukların diş sağlığının korunması için erken yaşta yapılması gereken florlama işlemi de yapılıyor.

Klinikte görev yapan  diş hekimi, Gölbaşılılara öncelikli olarak ağız ve diş sağlığını korumanın önemi hakkında bilgilendirme yapıyor. Kliniğe başvuran hastalar, genel muayeneden geçirilerek diş fırçalama, ağız diş sağlığının korunması ve yapılması gerekenler konusunda detaylı bilgi veriliyor.

“ÖNCE SAĞLIK DİYORUZ”

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek ‘' Belediye olarak ‘Önce sağlık' diyoruz ve hizmetlerimizi de buna göre yönlendiriyoruz . Diş kliniğimize kazandırdığımız yeni versiyon diş üniti ile vatandaşlarımızın daha hijyenik ve konforlu şekilde sağlık hizmetlerinden faydalanmasını amaçlıyoruz. Tüm hastalarımızın biran önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum’ dedi.

 

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Bugün 11:24 TSİ Ankara/ Gölbaşi- Belediye

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