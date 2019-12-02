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Kütüphaneli semt pazarı

Altındağ Belediyesi tarafından Gültepe Mahallesi’nde inşasına başlanan kapalı pazar alanın içerisinde kütüphane ve 60 araçlık kapalı otopark yer alacak.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Altındağlıların en çok talep ettiği konuların başında gelen semt pazarları için çalışmalar devam ediyor. Yakın zaman içerisinde; Aydınlıkevler, Baraj, Beşikkaya, Güneşevler ve Gülpınar semt pazarlarını hizmete açan Altındağ Belediyesi Karapürçek ve Doğantepe-Başpınar pazar yerleri içinde çalışmaları başlatmıştı. Yeni semt pazarlarına Altındağ Belediyesi tarafından bir yenisi daha ekleniyor. Gültepe Mahallesi’ne inşa edilecek olan kapalı semt pazarı için çalışmalar başladı. Bin 130 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan kapalı pazar alanında kütüphane ve 60 araçlık kapalı otopark yer alacak. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da yapımına başlanılan Gültepe Kapalı Semt Pazarı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi. 

60 ARAÇLIK OTOPARK

Mahalle sakinlerinin rahat bir şekilde alışveriş yapabileceği pazar alanı oluşturacaklarını dile getiren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “İnşa edeceğimiz kapalı pazar alanında alışverişe gelen vatandaşların kullanımı için 60 araçlık bir otopark yer alacak. Vatandaşlarımız alışverişlerini rahat bir şekilde yapabilecekler” dedi. Başkan Balcı ayrıca, “ Gültepe Mahallesi’ne kazandıracağımız kapalı pazar alanında ayrıca bir adet kütüphane de yer alacak. Öğrenci kardeşlerimiz derslerine kütüphaneye gelerek rahatlıkla çalışabilecek, yeni kitaplara ulaşabilecekler. ”ifadelerini kullandı.
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Bugün 11:27 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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