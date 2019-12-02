Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:30 TSİ- Belediye G: Bugün 12:34 TSİ

Çankaya'dan rehber köpek farkındalığına destek

Çankaya Belediyesi, yaşamın her köşesinde yaygınlaşmaya başlayan rehber köpeklerin toplumda farkındalıklarını artırma konusunda çeşitli kurumlarla işbirliği yapıyor.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Çankaya Belediyesi, görme engelli bireylerin gören gözleri olan rehber köpeklerin  toplumsal yaşamda farkındalıklarını artırma konusunda çeşitli kurumlarla işbirliği yapıyor.

Çankaya Belediyesi ve Rehber Köpekler Derneği; görme engelli bireylerin evlerinde, işyerlerinde ve sosyal alanlarda rahat ve kaliteli bir yaşam sürmelerine olanak sağlayan rehber köpeklerin alışveriş merkezleri, hastaneler, toplu taşıma araçları, kafe ve restoranlara kabul edilmeleri konusunda bilinç oluşturma amacıyla ortak hareket ediyor.

Görme engelli bireylerin hayatını özgürleştirmeye yardımcı olan rehber köpek uygulaması ile ilçedeki çeşitli mekanlarda hem işletme sahiplerinde hem de müşterilerde farkındalık oluşturulmaya çaba gösteriliyor.

KAFEDE FARKINDALIK ÇALIŞMASI

Ankara’da 1 olan rehber köpek sayısını artırmak için Rehber Köpekler Derneği ile işbirliği çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi, görme engelli bireylere her ortamda eşlik eden, güvenli ve bağımsız hareketliliğe olanak tanıyan rehber köpeklerin eğitimleri konusunda da vatandaşlara yardımcı oluyor.

Farkındalık çalışmaları kapsamında Ankara’ya gelen Rehber Köpekler Derneği Başkanı Avukat Nurdeniz Tunçer ve dernek üyeleri ile Çankaya Belediyesi yetkilileri, Tunçer’e 3 senedir eşlik eden ve Tunçer’in adeta eli ayağı olan Kara isimli rehber köpekle bir kafede gerçekleştirilen farkındalık çalışmasında bir araya geldiler.

TÜRKİYE’DE 5 REHBER KÖPEK BULUNUYOR

Yerel yönetimlerin rehber köpeklerin toplumda farkındalık oluşturmaları konusunda belirleyici olduklarını belirten Rehber Köpekler Derneği Başkanı Nurdeniz Tunçer, “Rehber Köpekler görme engelli insanların daha rahat yaşayabilmeleri, güven içerisinde hareket edebilmeleri için çok önemli bir yere sahipler. Şu anda İstanbul’da 3, Ankara’da ve Adana’da 1 olmak üzere Türkiye genelinde 5 rehber köpek bulunuyor. Bu sayı çok az ve ülke genelinde yaygınlaşması lazım. Rehber Köpeklerin toplumda yaygınlaşması konusunda desteklerini esirgemeyen başta Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
etiSEM mutfağında şampiyon şef mask
etiSEM mutfağında şampiyon şef
Gölbaşı Belediyespor evinde galip mask
Gölbaşı Belediyespor evinde galip
Başkan Altınok, ‘Sıfır atık projesine' katkı veren öğrencileri ödüllendiriyor mask
Başkan Altınok, ‘Sıfır atık projesine' katkı veren öğrencileri ödüllendiriyor
Yazarlar Mamaklı öğrencilerle buluştu mask
Yazarlar Mamaklı öğrencilerle buluştu
Altındağ'da hedef yerli turist mask
Altındağ'da hedef yerli turist
Beypazarı'nda sosyal yardımlar iç ısıtıyor mask
Beypazarı'nda sosyal yardımlar iç ısıtıyor
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi mask
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi
Çankaya Belediyesi'nden sıcak çorba mask
Çankaya Belediyesi'nden sıcak çorba
Pursaklar’da ilçe danışma toplantısı yapıldı mask
Pursaklar’da ilçe danışma toplantısı yapıldı
Yenimahalle’de Bora Duran rüzgarı esti mask
Yenimahalle’de Bora Duran rüzgarı esti

Bugün 12:30 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Gölbaşı Belediyespor evinde galip mask
Gölbaşı Belediyespor evinde galip
Güzelkent'te 1200 kişi yüzme öğrendi mask
Güzelkent'te 1200 kişi yüzme öğrendi
Altındağ'da hedef yerli turist mask
Altındağ'da hedef yerli turist
Beypazarı'nda sosyal yardımlar iç ısıtıyor mask
Beypazarı'nda sosyal yardımlar iç ısıtıyor
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi mask
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi
Çankaya Belediyesi'nden sıcak çorba mask
Çankaya Belediyesi'nden sıcak çorba
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücret Zammına Yönelik Kritik Tarih Netleşti! mask
Asgari Ücret Zammına Yönelik Kritik Tarih Netleşti!
Otobüsün Arkasında Cinsel İlişkiye Girdiler: Yakalanmalarına Rağmen Pes Etmediler! mask
Otobüsün Arkasında Cinsel İlişkiye Girdiler: Yakalanmalarına Rağmen Pes Etmediler!
Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı! mask
Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı!
53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu! mask
53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu!
Bankalarda Yeni Dönem: Artık O İşlem İçin Ücret Alınacak! mask
Bankalarda Yeni Dönem: Artık O İşlem İçin Ücret Alınacak!
Bu Haber Sigara İçenleri İlgilendiriyor: Kötü Haber Verildi! mask
Bu Haber Sigara İçenleri İlgilendiriyor: Kötü Haber Verildi!

GALERİ

Çin’de yol çöktü 3 kişi kayıp mask
Çin’de yol çöktü 3 kişi kayıp
Esad güçleri İdlib’de pazar yerine saldırdı mask
Esad güçleri İdlib’de pazar yerine saldırdı
Rusya’dan Çin’e doğal gaz akışı başladı mask
Rusya’dan Çin’e doğal gaz akışı başladı
Rus savaş uçakları İdlib’de pazar yerini vurdu mask
Rus savaş uçakları İdlib’de pazar yerini vurdu
Ormanda bulunan kafes mantarı görenleri şaşırttı mask
Ormanda bulunan kafes mantarı görenleri şaşırttı
Işıksız kavşakta’ki trafik kazası kamerada mask
Işıksız kavşakta’ki trafik kazası kamerada
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL