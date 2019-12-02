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Otokar, savunma sanayindeki kabiliyetlerini Latin Amerika'da tanıtacak

Türkiye'nin tek milli askeri araç üreticisi Otokar, Kolombiya'nın Bogota kentinde düzenlenecek Expodefensa 2019 fuarına katılıyor.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Bölgede savunma sanayinin önemli buluşmaları arasında yer alan ve 2-4 Aralık tarihleri arasında düzenlenen fuarda Otokar, dünyaca ünlü askeri araçlarını ve kara sistemlerindeki kabiliyetlerini tanıtıp teknoloji transferi dahil farklı iş birliği fırsatlarını değerlendirecek.

Türk savunma sanayini yurtdışında başarıyla temsil eden Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Kolombiya'nın Bogota şehrinde düzenlenecek Expodefensa 2019'a katılıyor. 2009 yılından itibaren iki yılda bir düzenlenen ve bölgenin en önemli savunma sanayi fuarı arasında yer alan fuarda Otokar, kendi tasarımı ve üretimi olan dünyaca ünlü zırhlı araçlarıyla birlikte paletli zırhlı araçlarını ve kule sistemlerini tanıtacak.

“FARKLI İŞBİRLİĞİ FIRSATLARINI DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Otokar'ın hem günümüz hem de gelecek tehditlerine yönelik geliştirdiği ve ürettiği geniş ürün gamı ile dünya savunma sanayiindeki konumunu her geçen gün kuvvetlendirdiğini belirten Genel Müdür Serdar Görgüç; "Savunma sanayiinde kara sistemleri alanındaki kullanıcımızın farklı ihtiyaç ve beklentilerini analiz ediyor, mühendislik kabiliyetlerimiz ve üstün Ar-Ge imkanlarımız ile bu ihtiyaçları yanıtlayabilecek çözümleri hızlı şekilde geliştiriyoruz. Hali hazırda bu bölgede hizmet veren askeri araçlarımızla Latin Amerika pazarının ihtiyaç ve beklentilerine cevap verme konusunda önemli bir yol kat ettik. Expodefensa süresince savunma sanayii alanındaki dünyaca ünlü geniş ürün yelpazemizi tanıtmanın yanı sıra teknoloji transferi de dahil farklı iş birliği fırsatlarını değerlendireceğiz. Bu sayede ülkemizin ihracatına daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Mühendislik ve tasarım kabiliyeti ile askeri araçlardaki 30 yılı aşkın tecrübesiyle uluslararası savunma sanayiindeki konumunu her geçen gün güçlendiren Otokar, fikri mülkiyet hakları kendine ait olan araçlarını 5 kıtada 35'ten fazla ülkeye ihraç ediyor. NATO ve Birleşmiş Milletler’in tedarikçisi konumunda olan Otokar'ın 32 bini aşkın aracı, farklı coğrafyalarda, zorlu iklim koşullarında ve riskli bölgelerde aktif olarak hizmet veriyor.

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