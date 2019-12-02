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EPDK ve ELDER’den girişimcilere büyük destek

EPDK ve ELDER, İTÜ Çekirdek tarafından düzenlenen Big Bang Start-up Challenge yarışmasında iki girişimciye ödül verdi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent bünyesindeki İTÜ Çekirdek tarafından her yıl düzenlenen ve yeni girişimlerin en iyilerinin ödül ve yatırımlarla buluşturulduğu Big Bang Start-up Challenge yarışmasında bu yıl yatırım alanlar ve ödül kazananlar belli oldu. Toplamda 52 milyon TL‘den fazla yatırım ve ödül dağıtılan yarışmada enerji alanında değerlendirilen girişimcilere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği – ELDER tarafından, toplam 100 bin TL ödül desteğinde bulunuldu. Girişimcilere ödülleri, EPDK Ar-Ge Komisyonu Üyesi Sadık Çakı ve ELDER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Pınar tarafından verildi.

EPDK ve ELDER’DEN ÖDÜL ALAN GİRİŞİMCİLER

Big Bang Start-up Challenge yarışmasında ELDER ödülüne hak kazanan girişimciler şunlar oldu:

Car4Future Technologies: Elektrikli ve otonom araçlar için blok zinciri ile geliştirilen bir enerji paylaşım ağı olan girişim, elektrikli araçların enerjilerini diğer elektrikli araçlara ve tekrar şarj ünitelerine aktarmalarını sağlıyor.

Sensemoreio: Dünyanın en küçük kablosuz titreşim sensörünü üreten Sensemoreio, titreşim ölçümü ihtiyaçları için hızlı, kompakt ve kolay kullanımlı bir çözüm sunuyor. Kullanıcılar, 1kHz’e kadar olan titreşimlerin ölçümlerini en zorlu şartlarda dahi gerçekleştiriyor, Yardımcı mobil uygulama sayesinde ölçümler anında görüntülenebiliyor ve işlenebiliyor

GENÇ TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE DESTEK

ELDER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Pınar, Ar-Ge’ye verdikleri önemi elektrik dağıtım sektörü özelinde tohum ve erken aşama genç teknoloji şirket girişimlerini destekleyerek gösterdiklerini ifade etti. Bu kapsamda 18-19 Aralık tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek 4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayında EPDK & ELDER iş birliğiyle gerçekleştirilen Utility Day Girişimcilik yarışmasının finali yapılacak” diye konuştu.

4. ENERJİDE AR-GE ÇAILŞTAYI 18-19 ARALIK 2019 TARİHLERİNDE ANKARA’DA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) koordinatörlüğünde Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından düzenlenen “4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı” 18-19 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

Açılış konuşmalarını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz’ın, ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen’in ve Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan’ın yapacağı çalıştay; Türkiye’deki üniversiteleri, teknokentleri ve Ar-Ge şirketlerini elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleriyle buluşturacak.

Çalıştayın ikinci gününde, “EPDK & ELDER Utility Day” girişimcilik yarışmasının final etkinliği düzenlenecek.Fikirlerini geliştiren ve belli aşamaya getiren erken aşama genç teknoloji şirket girişimcileri (MPV öncesi, MPV hazır, MPV sonrası, ürün hazır veya satışı yapılmış) arasından sektöre en yakın olanları seçilerek EPDK & ELDER Utility Day’de sahne alabilecek. İzleyici olarak yer alan potansiyel girişimciler ve yatırımcılar da yenilikçi fikir ve iş modellerinden haberdar olma ve yükselen girişimler ile tanışma fırsatı elde edebilecekler.

GİRİŞİMCİLERE 300 BİN TL ÖDÜL VERİLECEK

EPDK & ELDER Utility Day’de İlk 3’e seçilen girişimcilere ödül verilecek. Birinciye 150.000-Tl, ikinciye 100.000-TL ve üçüncüye 50.000-TL olmak üzere toplam 300.000 TL ödül verilecek.

İKİLİ GÖRÜŞMELER SAĞLANACAK

Etkinlik süresince ikili görüşmelerin de (B2B) yapılabileceği çalıştayda; elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin Ar-Ge projelerine yönelik öncelik ve ihtiyaçları, üniversite ve araştırmacıların sektöre yönelik projeleri ile ilgili kurumların Ar-Ge desteklerinin katılımcılarla paylaşılması hedefleniyor.Çalıştay herkesin katılımına açık olup Çalıştaya ilişkin kayıt ve program bilgileri www.elderargecalistayi.info adresinden yapılabilecek.

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