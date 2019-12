Decathlon ilk konsept mağazasını Ankara One Tower'da açtı!

Avrupa’nın en büyük spor perakende zinciri Decathlon, 5 farklı spor alanı ve özel ürün test alanlarıyla 5892m2 alanda sporseverlere yepyeni bir deneyim yaşatacak olan ilk konsept spor deneyim mağazasını bugün Ankara One Tower AVM’de açtı!

Türkiye’nin 37. Decathlon mağazası, ücretsiz spor ve etkinlik alanlarıyla Ankaralı sporseverlerin yepyeni sporlar keşfetmesini sağlayacak!

Avrupa’nın en büyük spor perakende zinciri olan Decathlon’un Türkiye yatırımları hız kesmiyor. Türkiye’nin 13 şehrinde 37’ye ulaşan mağaza sayısı ve e-ticaret sitesiyle tüm Türkiye’ye sporu ulaştıran ve sporu yaygınlaştırmayı hedefleyen Decathlon şimdi de ilk konsept spor deneyim mağazasıyla Ankaralılara bambaşka bir spor deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.

Decathlon’un One Tower AVM’de açtığı yeni mağazası sporseverlere 70’ten fazla spor dalında binlerce ürünü sunmanın yanı sıra, mağaza içindeki spor alanları ve özel test alanlarıyla Ankaralıların yeni sporlar keşfetmelerini ve deneyimlemelerini de sağlayacak!

5893 m2 büyüklüğündeki yeni mağazanın 1500 m2’si spor alanlarına ayrıldı!

Yarım basketbol sahası, badminton/mini tenis alanı, paten/scooter alanı, okçuluk/dart alanı ve fitness stüdyosu ile sporseverlerin ücretsiz pek çok sporu keşfetmesine ve deneyimlemesine olanak sağlayacak olan Decathlon’un 5893m2’lik yeni konsept mağazasında ayrıca pek çok ürün test alanı, simülasyonlar ve atölyeler de bulunuyor.

Çadır yağmur test alanı, basketbol ve bisiklet simülasyonu, kayak ve bisiklet atölyesi, doğa sporları markalarını keşfedeceğiniz Quechua Köyü, farklı sporların uzmanlarıyla bir araya gelip bilgi alabileceğiniz buluşma noktaları, dart oyun alanı gibi pek çok farklı alanda sporseverler yeni ürünleri deneyebilecek.

Mağaza açılışında yoga, pilates, fitness, tenis ve basketbol etkinliklerinin yanı sıra zumba ve spinning aktiviteleri de düzenlendi. Önümüzdeki günlerde de pek çok spor aktivitesine ev sahipliği yapacak Decathlon One Tower mağazasının etkinlik takvimini de sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

Decathlon Türkiye İş Geliştirme Direktörü Duygu Kög:" Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığımız günden beri tutkumuz olan sporu erişilebilir kılabilmek için büyük bir kararlılıkla çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl herkes gibi bizleri de ekonomik olarak etkileyen konular olsa da Türkiye'nin potansiyeline olan derin inancımızla uzun vadede büyümemizi sürdürme kararlılığındayız. Bu inancımızın temel sebebi her yeni açılışta bizleri kucaklayan sporsever müşteri ve kullanıcılarımızdır. Değişen piyasa koşullarına uyum sağlama ve bu zorlu koşullardan başarıyla çıkabilmek adına tüm gelir ve gider kalemlerimizi her saniye yeniden gözden geçiriyoruz. Çoğu zaman birçok bilinmeyenli bir denklemi yönetsek de dünyada faaliyet gösterdiğimiz her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de uzun vadeli ve sürdürülebilir olmak için çalışıyoruz." diyor.

Decathlon, Türkiye’de Mayıs 2010’dan beri faaliyet gösteriyor. Doğa yürüyüşünden fitnessa, tenisten yüzmeye, dağcılıktan kayağa, balıkçılıktan futbola, patenden bisiklete kadar farklı spor dallarında kimisi dünyaca ödüllü ürünlere sahip olan Decathlon’un en büyük özelliği, profesyonel sporcular ve müşteriler tarafından test edilip kullanılan en yenilikçi ve en kaliteli spor ekipmanlarını mümkün olan en düşük fiyatlarda sunması.