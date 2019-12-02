Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:02 TSİ- Gündem G: Bugün 13:09 TSİ

Decathlon ilk konsept mağazasını Ankara One Tower'da açtı!

Decathlon’un sporseverlere yepyeni bir deneyim yaşatacak Türkiye’deki ilk 5892 m2lik konsept mağazası Ankara One Tower AVM’de açıldı!

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask

Avrupa’nın en büyük spor perakende zinciri Decathlon, 5 farklı spor alanı ve özel ürün test alanlarıyla 5892m2 alanda sporseverlere yepyeni bir deneyim yaşatacak olan ilk konsept spor deneyim mağazasını bugün Ankara One Tower AVM’de açtı!

Türkiye’nin 37. Decathlon mağazası, ücretsiz spor ve etkinlik alanlarıyla Ankaralı sporseverlerin yepyeni sporlar keşfetmesini sağlayacak!

Avrupa’nın en büyük spor perakende zinciri olan Decathlon’un Türkiye yatırımları hız kesmiyor. Türkiye’nin 13 şehrinde 37’ye ulaşan mağaza sayısı ve e-ticaret sitesiyle tüm Türkiye’ye sporu ulaştıran ve sporu yaygınlaştırmayı hedefleyen Decathlon şimdi de ilk konsept spor deneyim mağazasıyla Ankaralılara bambaşka bir spor deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.

Decathlon’un One Tower AVM’de açtığı yeni mağazası sporseverlere 70’ten fazla spor dalında binlerce ürünü sunmanın yanı sıra, mağaza içindeki spor alanları ve özel test alanlarıyla Ankaralıların yeni sporlar keşfetmelerini ve deneyimlemelerini de sağlayacak!

5893 m2 büyüklüğündeki yeni mağazanın 1500 m2’si spor alanlarına ayrıldı!

Yarım basketbol sahası, badminton/mini tenis alanı, paten/scooter alanı, okçuluk/dart alanı ve fitness stüdyosu ile sporseverlerin ücretsiz pek çok sporu keşfetmesine ve deneyimlemesine olanak sağlayacak olan Decathlon’un 5893m2’lik yeni konsept mağazasında ayrıca pek çok ürün test alanı, simülasyonlar ve atölyeler de bulunuyor.

Çadır yağmur test alanı, basketbol ve bisiklet simülasyonu, kayak ve bisiklet atölyesi, doğa sporları markalarını keşfedeceğiniz Quechua Köyü, farklı sporların uzmanlarıyla bir araya gelip bilgi alabileceğiniz buluşma noktaları, dart oyun alanı gibi pek çok farklı alanda sporseverler yeni ürünleri deneyebilecek.

Mağaza açılışında yoga, pilates, fitness, tenis ve basketbol etkinliklerinin yanı sıra zumba ve spinning aktiviteleri de düzenlendi. Önümüzdeki günlerde de pek çok spor aktivitesine ev sahipliği yapacak Decathlon One Tower mağazasının etkinlik takvimini de sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

Decathlon Türkiye İş Geliştirme Direktörü Duygu Kög: “Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığımız günden beri tutkumuz olan sporu erişilebilir kılabilmek için büyük bir kararlılıkla çalışıyoruz.”

Decathlon Türkiye İş Geliştirme Direktörü Duygu Kög:" Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığımız günden beri tutkumuz olan sporu erişilebilir kılabilmek için büyük bir kararlılıkla çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl herkes gibi bizleri de ekonomik olarak etkileyen konular olsa da Türkiye'nin potansiyeline olan derin inancımızla uzun vadede büyümemizi sürdürme kararlılığındayız. Bu inancımızın temel sebebi her yeni açılışta bizleri kucaklayan sporsever müşteri ve kullanıcılarımızdır. Değişen piyasa koşullarına uyum sağlama ve bu zorlu koşullardan başarıyla çıkabilmek adına tüm gelir ve gider kalemlerimizi her saniye yeniden gözden geçiriyoruz. Çoğu zaman birçok bilinmeyenli bir denklemi yönetsek de dünyada faaliyet gösterdiğimiz her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de uzun vadeli ve sürdürülebilir olmak için çalışıyoruz." diyor.

Decathlon, Türkiye’de Mayıs 2010’dan beri faaliyet gösteriyor. Doğa yürüyüşünden fitnessa, tenisten yüzmeye, dağcılıktan kayağa, balıkçılıktan futbola, patenden bisiklete kadar farklı spor dallarında kimisi dünyaca ödüllü ürünlere sahip olan Decathlon’un en büyük özelliği, profesyonel sporcular ve müşteriler tarafından test edilip kullanılan en yenilikçi ve en kaliteli spor ekipmanlarını mümkün olan en düşük fiyatlarda sunması.

Bugün 13:02 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yurtta hava durumu - 02 Aralık 2019 mask
Yurtta hava durumu - 02 Aralık 2019
O İlçede Okullar Tatil Edildi! Yılın İlk Kar Tatili... mask
O İlçede Okullar Tatil Edildi! Yılın İlk Kar Tatili...
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! mask
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı!
Yılın düğüm çözüm markaları ödülü PTT AŞ'nin mask
Yılın düğüm çözüm markaları ödülü PTT AŞ'nin
16 Yaşındaki Sedatcan Yürek Dağladı: Kahreden Haber Geldi! mask
16 Yaşındaki Sedatcan Yürek Dağladı: Kahreden Haber Geldi!
Samsun'da Yürek Burkan Olay: İkizlerden Biri Camdan Düştü, Diğeri... mask
Samsun'da Yürek Burkan Olay: İkizlerden Biri Camdan Düştü, Diğeri...
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücret Zammına Yönelik Kritik Tarih Netleşti! mask
Asgari Ücret Zammına Yönelik Kritik Tarih Netleşti!
Otobüsün Arkasında Cinsel İlişkiye Girdiler: Yakalanmalarına Rağmen Pes Etmediler! mask
Otobüsün Arkasında Cinsel İlişkiye Girdiler: Yakalanmalarına Rağmen Pes Etmediler!
Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı! mask
Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı!
53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu! mask
53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu!
Bankalarda Yeni Dönem: Artık O İşlem İçin Ücret Alınacak! mask
Bankalarda Yeni Dönem: Artık O İşlem İçin Ücret Alınacak!
Bu Haber Sigara İçenleri İlgilendiriyor: Kötü Haber Verildi! mask
Bu Haber Sigara İçenleri İlgilendiriyor: Kötü Haber Verildi!

GALERİ

Ormanda bulunan kafes mantarı görenleri şaşırttı mask
Ormanda bulunan kafes mantarı görenleri şaşırttı
Işıksız kavşakta’ki trafik kazası kamerada mask
Işıksız kavşakta’ki trafik kazası kamerada
Emeklileri dolandıran çeteye eş zamanlı operasyon mask
Emeklileri dolandıran çeteye eş zamanlı operasyon
Suriyeli vatandaşların artık yüzleri gülüyor mask
Suriyeli vatandaşların artık yüzleri gülüyor
Gaz tüpü patladı 3 kişi hayatını kaybetti mask
Gaz tüpü patladı 3 kişi hayatını kaybetti
Erzincan’da olumsuz hava şartları trafikte aksamalara neden oldu mask
Erzincan’da olumsuz hava şartları trafikte aksamalara neden oldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL