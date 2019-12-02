Altındağ'da hedef yerli turist

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları’na konuşmacı olarak katıldı. ATO Congresium’da yoğun ilgi gören panelde Başkan Asım Balcı, başkent ve Altındağ turizmi üzerine fikirlerini dile getirdi. “Biz Altındağ'ı Ankara'nın, hatta Türkiye'nin kalbi olarak nitelendiriyoruz” diyen Balcı, “Cumhuriyetimizin kurulduğu, İstiklal Marşımızın yazıldığı Altındağ, Ankara’nın manevi mimarı Hacı Bayram Veli Hz.’nin doğduğu, yaşadığı ilçe... Altındağ bu önemli tarihi ve kültürel mirasların yanında ayrıca binlerce yıllık medeniyetlere de sahip. Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet eserlerini sınırlarında bulunduran Altındağ, başkent turizminin yaklaşık yüzde 70'lik bölümünü elinde bulunduruyor” dedi.

“İKİ KATINA ÇIKACAK”

“Hamamönü, Ulus ve Ankara Kalesi gibi lokasyonlar her gün binlerce turisti ağırlıyor” ifadelerini kullanan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Binlerce yıllık medeniyete ev sahipliği yapan Altındağ’ın tarihi mekanlarını en fazla yabancı turistler ziyaret ediyor. Bizim buraya yerli turisti de çekmemiz gerekiyor. Bunun için de bir yol haritası üzerine çalışıyoruz. Aynı zamanda bölgede tarihi dokuyu da ön plana çıkaracak bir dönüşümün hazırlığındayız. Ankara Kalesinin devamı olan Kale Altı Kentsel Dönüşüm ile Kale Mahallesi'ndeki tescilli yapılar koruma altına alınacak. Metruk yapılardan temizlenecek olan bölge yerli ve yabancı turistler için de daha güvenli hale getirilecek. Bu dönüşümün devamı niteliğinde olan, eski adıyla Yahudi Mahallesi olarak bilinen bölgedeki konaklar da turizme kazandırılacak. Bu alanın hemen yanındaki Hergelen Meydanı da dönüşecek ve bu bölge de tarihi dokusuna kavuşacak. Ben inanıyorum ki bu çalışmaların ardından Ankara’nın turizm potansiyeli en az iki katına çıkacak.” diye konuştu.

BALCI’YA TEŞEKKÜR PLAKETİ

Başkan Balcı’ya konuşmalarının ardından, ATO Başkanı Gürsel Baran tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Balcı daha sonra ATO Başkanı Gürsel Baran ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Karaca ile birlikte Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları’nda yer alan stantları ziyaret etti.