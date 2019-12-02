Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:49 TSİ- Belediye G: Bugün 13:52 TSİ

Altındağ'da hedef yerli turist

Yabancı turistlerin Altındağ’a yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, önümüzdeki süreçte yerli turisti bölgeye çekebilmek için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları’na konuşmacı olarak katıldı. ATO Congresium’da yoğun ilgi gören panelde Başkan Asım Balcı, başkent ve Altındağ turizmi üzerine fikirlerini dile getirdi. “Biz Altındağ'ı Ankara'nın, hatta Türkiye'nin kalbi olarak nitelendiriyoruz” diyen Balcı, “Cumhuriyetimizin kurulduğu, İstiklal Marşımızın yazıldığı Altındağ, Ankara’nın manevi mimarı Hacı Bayram Veli Hz.’nin doğduğu, yaşadığı ilçe... Altındağ bu önemli tarihi ve kültürel mirasların yanında ayrıca binlerce yıllık medeniyetlere de sahip. Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet eserlerini sınırlarında bulunduran Altındağ, başkent turizminin yaklaşık yüzde 70'lik bölümünü elinde bulunduruyor” dedi.

“İKİ KATINA ÇIKACAK”

“Hamamönü, Ulus ve Ankara Kalesi gibi lokasyonlar her gün binlerce turisti ağırlıyor” ifadelerini kullanan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Binlerce yıllık medeniyete ev sahipliği yapan Altındağ’ın tarihi mekanlarını en fazla yabancı turistler ziyaret ediyor. Bizim buraya yerli turisti de çekmemiz gerekiyor. Bunun için de bir yol haritası üzerine çalışıyoruz. Aynı zamanda bölgede tarihi dokuyu da ön plana çıkaracak bir dönüşümün hazırlığındayız. Ankara Kalesinin devamı olan Kale Altı Kentsel Dönüşüm ile Kale Mahallesi'ndeki tescilli yapılar koruma altına alınacak. Metruk yapılardan temizlenecek olan bölge yerli ve yabancı turistler için de daha güvenli hale getirilecek. Bu dönüşümün devamı niteliğinde olan, eski adıyla Yahudi Mahallesi olarak bilinen bölgedeki konaklar da turizme kazandırılacak. Bu alanın hemen yanındaki Hergelen Meydanı da dönüşecek ve bu bölge de tarihi dokusuna kavuşacak. Ben inanıyorum ki bu çalışmaların ardından Ankara’nın turizm potansiyeli en az iki katına çıkacak.” diye konuştu. 

BALCI’YA TEŞEKKÜR PLAKETİ

Başkan Balcı’ya konuşmalarının ardından, ATO Başkanı Gürsel Baran tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Balcı daha sonra ATO Başkanı Gürsel Baran ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Karaca ile birlikte Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları’nda yer alan stantları ziyaret etti.

# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
etiSEM mutfağında şampiyon şef mask
etiSEM mutfağında şampiyon şef
Gölbaşı Belediyespor evinde galip mask
Gölbaşı Belediyespor evinde galip
Başkan Altınok, ‘Sıfır atık projesine' katkı veren öğrencileri ödüllendiriyor mask
Başkan Altınok, ‘Sıfır atık projesine' katkı veren öğrencileri ödüllendiriyor
Yazarlar Mamaklı öğrencilerle buluştu mask
Yazarlar Mamaklı öğrencilerle buluştu
Beypazarı'nda sosyal yardımlar iç ısıtıyor mask
Beypazarı'nda sosyal yardımlar iç ısıtıyor
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi mask
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi
Çankaya Belediyesi'nden sıcak çorba mask
Çankaya Belediyesi'nden sıcak çorba
Pursaklar’da ilçe danışma toplantısı yapıldı mask
Pursaklar’da ilçe danışma toplantısı yapıldı
Çankaya'dan rehber köpek farkındalığına destek mask
Çankaya'dan rehber köpek farkındalığına destek
Yenimahalle’de Bora Duran rüzgarı esti mask
Yenimahalle’de Bora Duran rüzgarı esti

Bugün 13:49 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Gölbaşı Belediyespor evinde galip mask
Gölbaşı Belediyespor evinde galip
Güzelkent'te 1200 kişi yüzme öğrendi mask
Güzelkent'te 1200 kişi yüzme öğrendi
Altındağ'da hedef yerli turist mask
Altındağ'da hedef yerli turist
Beypazarı'nda sosyal yardımlar iç ısıtıyor mask
Beypazarı'nda sosyal yardımlar iç ısıtıyor
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi mask
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi
Çankaya Belediyesi'nden sıcak çorba mask
Çankaya Belediyesi'nden sıcak çorba
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücret Zammına Yönelik Kritik Tarih Netleşti! mask
Asgari Ücret Zammına Yönelik Kritik Tarih Netleşti!
Otobüsün Arkasında Cinsel İlişkiye Girdiler: Yakalanmalarına Rağmen Pes Etmediler! mask
Otobüsün Arkasında Cinsel İlişkiye Girdiler: Yakalanmalarına Rağmen Pes Etmediler!
Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı! mask
Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı!
53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu! mask
53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu!
Bankalarda Yeni Dönem: Artık O İşlem İçin Ücret Alınacak! mask
Bankalarda Yeni Dönem: Artık O İşlem İçin Ücret Alınacak!
Bu Haber Sigara İçenleri İlgilendiriyor: Kötü Haber Verildi! mask
Bu Haber Sigara İçenleri İlgilendiriyor: Kötü Haber Verildi!

GALERİ

Çin’de yol çöktü 3 kişi kayıp mask
Çin’de yol çöktü 3 kişi kayıp
Esad güçleri İdlib’de pazar yerine saldırdı mask
Esad güçleri İdlib’de pazar yerine saldırdı
Rusya’dan Çin’e doğal gaz akışı başladı mask
Rusya’dan Çin’e doğal gaz akışı başladı
Rus savaş uçakları İdlib’de pazar yerini vurdu mask
Rus savaş uçakları İdlib’de pazar yerini vurdu
Ormanda bulunan kafes mantarı görenleri şaşırttı mask
Ormanda bulunan kafes mantarı görenleri şaşırttı
Işıksız kavşakta’ki trafik kazası kamerada mask
Işıksız kavşakta’ki trafik kazası kamerada
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL