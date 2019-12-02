Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:53 TSİ- Belediye G: Bugün 13:56 TSİ

Güzelkent'te 1200 kişi yüzme öğrendi

Etimesgut Belediyesi Güzelkent Aile Yaşam, Eğitim ve Spor Merkezi'nde düzenlenen yüzme kurslarını başarıyla tamamlayan 127 kursiyere sertifikalarını Başkan Enver Demirel verdi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Etimesgut Belediyesi Güzelkent Aile Yaşam, Eğitim ve Spor Merkezi'nde düzenlenen yüzme kurslarını başarıyla tamamlayan 127 kursiyer sertifikalarını Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in elinden aldılar. Tesisten açıldığı günden itibaren yüzme öğrenen sayısı 1200'e ulaştı.

TESİSLERİMİZDEN YARARLANINIZ
Sertifika töreninde konuşan Demirel, ilçeye birçok yaşam merkezi kazandırdıklarını ve bu yaşam merkezleriyle ilçe halkının yaşam kalitesinin arttığını belirterek, "Yaşam merkezlerimizde havuzundan, spor merkezine kreşinden, emekli merkezlerine kadar vatandaşlarımızn yaralanabildiği birçok donatı yer alıyor. Tüm Etimesgutlu hemşehrilerimizden tesislerimizden en üst düzeyde yararlanmalarını tavsiye ediyorum. Hafta en az 1-2 gününüzü kendisinize ayırınız. Haftanın yorgunluğunu, stresini yaşam merkezlerimize gelerek atabilirsiniz" dedi.

GÜZELKET'TE YOK YOK

Demirel, Güzelkent Aile Yaşam ve Spor Merkezi'nde 1.200 kişinin yüzme kurslarından yaralandığını da hatırlatarak, "Bu merkezimizde, etiSEM eğitim birimimiz, spor merkezimiz, emekliler konağımız, kreş ve gündüz bakım evimiz, kapalı yüzme havuzumuz hizmet veriyor" diye konuştu.

KEDİ SÜRPRİZİ

Demirel konuşmasının ardından 4 haftalık yüzme eğitimini tamamlayan çocuklara sertifikalarını verdi. Toplu fotoğraf çekimi sırasında kadraja giren kedi, çocukların ilgi odağı oldu.

Bugün 13:53 TSİ Ankara/ Etimesgut- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çankaya Belediyesi'nden sıcak çorba mask
Çankaya Belediyesi'nden sıcak çorba
Pursaklar’da ilçe danışma toplantısı yapıldı mask
Pursaklar’da ilçe danışma toplantısı yapıldı
Çankaya'dan rehber köpek farkındalığına destek mask
Çankaya'dan rehber köpek farkındalığına destek
Yenimahalle’de Bora Duran rüzgarı esti mask
Yenimahalle’de Bora Duran rüzgarı esti
Kütüphaneli semt pazarı mask
Kütüphaneli semt pazarı
Gölbaşı Belediyesi'nden ücretsiz diş sağlığı hizmeti mask
Gölbaşı Belediyesi'nden ücretsiz diş sağlığı hizmeti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücret Zammına Yönelik Kritik Tarih Netleşti! mask
Asgari Ücret Zammına Yönelik Kritik Tarih Netleşti!
Otobüsün Arkasında Cinsel İlişkiye Girdiler: Yakalanmalarına Rağmen Pes Etmediler! mask
Otobüsün Arkasında Cinsel İlişkiye Girdiler: Yakalanmalarına Rağmen Pes Etmediler!
Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı! mask
Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı!
53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu! mask
53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu!
Bankalarda Yeni Dönem: Artık O İşlem İçin Ücret Alınacak! mask
Bankalarda Yeni Dönem: Artık O İşlem İçin Ücret Alınacak!
Bu Haber Sigara İçenleri İlgilendiriyor: Kötü Haber Verildi! mask
Bu Haber Sigara İçenleri İlgilendiriyor: Kötü Haber Verildi!

GALERİ

Ormanda bulunan kafes mantarı görenleri şaşırttı mask
Ormanda bulunan kafes mantarı görenleri şaşırttı
Işıksız kavşakta’ki trafik kazası kamerada mask
Işıksız kavşakta’ki trafik kazası kamerada
Emeklileri dolandıran çeteye eş zamanlı operasyon mask
Emeklileri dolandıran çeteye eş zamanlı operasyon
Suriyeli vatandaşların artık yüzleri gülüyor mask
Suriyeli vatandaşların artık yüzleri gülüyor
Gaz tüpü patladı 3 kişi hayatını kaybetti mask
Gaz tüpü patladı 3 kişi hayatını kaybetti
Erzincan’da olumsuz hava şartları trafikte aksamalara neden oldu mask
Erzincan’da olumsuz hava şartları trafikte aksamalara neden oldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL